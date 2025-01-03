«Брайтон» — «Арсенал». Интрига в АПЛ ещё жива

Отставание от «Ливерпуля» велико, но подопечные Артеты не опустят рук.

4 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» 4 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно около 53% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 4.80 — приблизительно 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Брайтон» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Арсенал» (04.01.2025)

«Брайтон» ушёл на перерыв без новогоднего настроения: ни одной победы в семи предыдущих турах в АПЛ (пять ничьих против двух поражений), хотя в соперниках были в основном клубы из нижней части таблицы. Грустно, конечно.

«Чайки» собрали неплохой состав. Выделяются сразу несколько молодых перспективных футболистов, которыми могут захотеть усилиться гранды. Однако качество командной игры «Брайтона» в последние недели откровенно среднее.

В первом круге чемпионата Англии «Брайтон» не без везения зацепился за ничью с «Арсеналом» (1:1) в Лондоне. Ключевую роль сыграло удаление на 49-й минуте Деклана Райса. «Чайки» сравняли счёт на 58-й. Победить не сумели, но и так вышло неплохо.

С тех пор прошло немало времени. Микель Артета не терял его даром. После международного перерыва подопечные испанского специалиста здорово прибавили (шесть побед и две ничьих в предыдущих восьми встречах АПЛ). Вернулся Эдегор, атака задышала.

Стало заметно больше уверенности в игре «канониров» на выезде. Они разгромили в гостях «Вест Хэм» (5:2) и «Кристал Пэлас» (5:1), а также не дрогнули после первого пропущенного мяча в предыдущем туре с «Брентфордом» (3:1), который пришёлся на 1 января.

Всё как любит Артета. Его команда показывает доминирующий футбол, много забивает (в среднем два гола за матч в АПЛ) и участвует в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков, к тому же у мерсисайдцев есть игра в запасе. Наверстать будет сложно, но «канониры» попробуют. Возьмём П2 + ТБ 1.5 мяча.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.13.