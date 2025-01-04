Экспресс на АПЛ и Серию А: «Манчестер Сити» — опять за старое, зато «Арсенал» в порядке

С каждым днём 2025 года футбольная программа становится всё веселее и разнообразнее. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на главные встречи, которые будут сыграны 4 января.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Сити» еле-еле одолел располагающийся в зоне вылета «Лестер» (2:0). Соперник создал достаточно опасных моментов, каким-то непостижимым образом не наказал за ошибки. Кризис действующего чемпиона Англии, возможно, преодолел низшую точку, но однозначно не завершился.

В матчах с лидерами «Вест Хэм» безнадёжно терпит разгромные поражения. В предыдущем туре чемпионата Англии крупно проиграл дома «Ливерпулю» (0:5). Только чудом не пропустил больше. Спасибо Альфонсу Ареола. Он совершил восемь сейвов. В 19 играх АПЛ «молотобойцы» пропустили 35 мячей. Практически все забили клубы из верхней части турнирной таблицы.

Впрочем, «молотобойцы» и огрызнуться способны. В среднем за матч забивают 1,2 гола. Предлагаем заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Пока в состав не вернутся ведущие защитники и Родри, о выходе «горожан» из кризиса не может быть и речи.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал»

«Брайтон» ушёл на перерыв без новогоднего настроения: ни одной победы в семи предыдущих турах в АПЛ (пять ничьих против двух поражений), хотя в соперниках были в основном клубы из нижней части таблицы. В первом круге «чайки» отобрали очки у «канониров» (1:1), но есть важнейший нюанс: с 49-й минуты они действовали в большинстве. До победы, впрочем, всё равно не добрались.

С тех пор прошло немало времени. Микель Артета не терял его даром: после международного перерыва шесть побед и две ничьих в предыдущих восьми встречах АПЛ. Вернулся Эдегор, атака задышала. Стало заметно больше уверенности в игре «канониров» на выезде. Они разгромили в гостях «Вест Хэм» (5:2) и «Кристал Пэлас» (5:1), а также не дрогнули после первого пропущенного мяча в предыдущем туре с «Брентфордом» (3:1).

Всё как любит Артета. Его команда показывает доминирующий футбол, много забивает (в среднем два гола за матч в АПЛ) и участвует в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков, к тому же у мерсисайдцев есть игра в запасе. Наверстать будет сложно, но «канониры» попробуют. Возьмём П2 + ТБ 1.5 мяча.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи»

«Наполи» ведёт борьбу за скудетто, «Фиорентина» — за попадание в Лигу чемпионов. Терять очки никто не хочет, однако нередко матчи центрального тура в Италии заканчиваются не просто низкой результативностью, но и ничьей. Лучше так, чем принципиальный соперник уйдёт в отрыв. За примером далеко ходить не надо — 2:2 между «фиалками» и «Ювентусом» в предыдущем туре.

«Лилии» проиграли только 3 из 17 матчей в Серии А и пропустили за этот период времени лишь 15 мячей. Реже в чемпионате Италии пропускает только одна команда, и это как раз «Наполи» (12 голов в 18 играх). Ради крепости в защите приходится жертвовать результативностью (27 голов, что является худшим показателем среди клубов из топ-6 Серии А).

В минувшем туре Серии А «партенопейцы» с минимальным перевесом победили располагающуюся в зоне вылета «Венецию» (1:0). Совсем перестал забивать Хвича Кварацхелия — семь игр без мячей. Ненамного лучше показатели у Ромелу Лукаку. За этот же отрезок он записал на свой счёт только два гола. Всё ведёт к тому, что матч во Флоренции получится малорезультативным.

Экспресс на АПЛ и Серию А 4 января

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» за 1.85.

Ставка 2: «Арсенал» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.17.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 гола в матче «Фиорентина» — «Наполи» за 1.75.

Общий коэффициент = 1.85 х 2.17 х 1.75 = 7.03.