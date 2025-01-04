«Фиорентина» — «Наполи». Де Хеа не дрогнет во Флоренции

В битве самых редко пропускающих команд Серии А голов окажется меньше, чем напряжения.

4 января в одном из центральных матчей 19-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи» 4 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 39% вероятности. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 29%.

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи» (04.01.2025)

«Наполи» ведёт борьбу за скудетто, «Фиорентина» — за попадание в Лигу чемпионов. Терять очки никто не хочет, но нередко матчи грандов в Италии сильнейшего не выявляют. Лучше так, чем прямой конкурент уйдёт в отрыв.

Собственно, в предыдущем туре «Фиорентина», проявив характер, вырвала ничью с «Ювентусом» (2:2). По ходу встречи пришлось сравнивать счёт дважды. Сначала это сделал Мойзе Кин (на 38-й минуте), затем – Риккардо Соттиль (на исходе основного времени).

Нападающие молодцом, но также нельзя не отметить вклад Давида де Хеа. Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» проводит отменный сезон. Во многом благодаря его стараниям «лилии» проиграли только трижды в Серии А и пропустили за этот период времени лишь 15 мячей.

Реже в чемпионате Италии пропускает только одна команда. И да, это как раз «Наполи» (12 голов в 18 играх). Антонио Конте выстроил отменные оборонительные баррикады, максимально снизив нагрузку на надёжного Алекса Мерета.

Ради крепости в защите приходится жертвовать результативностью (27 голов, что является худшим показателем среди топ-6 Серии А). В предыдущем туре Серии А «партенопейцы» с минимальным перевесом победили располагающуюся в зоне вылета «Венецию» (1:0). Пришлось попотеть.

Оно и неудивительно. Совсем перестал забивать Хвича Кварацхелия. Голевая засуха грузина в чемпионате Италии насчитывает уже семь игр. Ненамного лучше показатели у Ромелу Лукаку. За этот же отрезок бельгиец записал на свой счёт только два гола.

Всё ведёт к тому, что матч во Флоренции получится скорее плотным и напряжённым, нежели результативным. Предлагаем заключить пари на тотал меньше 2.5 мяча. Всё в лучших традициях итальянского футбола.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.