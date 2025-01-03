«ПСЖ» — «Монако»: Сафонов и Головин разыграют Суперкубок Франции

5 декабря в Дохе «ПСЖ» и «Монако» разыграют Суперкубок Франции. Начало матча — в 19:30 мск. Конечно, эта игра будет особняком стоять для российских болельщиков, ведь друг против друга сыграют голкипер парижан Матвей Сафонов и полузащитник монегасков Александр Головин.

Букмекеры считают фаворитом столичный клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Монако» оценили котировкой 5.20. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.57, а «низ» идёт за 2.40. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.62.

Сыграет ли «на ноль» Сафонов?

После половины сезона во Франции можно сказать, что Матвей Сафонов навязал серьёзную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. На счету россиянина уже семь встреч за «ПСЖ»: пять — в чемпионате Франции и ещё две — в Лиге чемпионов. Пять побед, одна ничья, одно поражение. Пропустил Матвей пять голов, причём два — как раз от «Монако» в матче Лиги 1. Один из них, правда, с пенальти. Три матча голкиперу удалось отыграть «на ноль».

Сейчас у Сафонова есть шанс доказать Луису Энрике, что он способен быть номером 1. Доннарумма травмирован — так что всё в руках нашего футболиста. Если Матвей проведёт ряд уверенных игр — вполне может застолбить за собой место основного вратаря. Матч «на ноль» с «Монако» в Суперкубке был бы уверенным шагом к этому статусу. Но аналитики настроены достаточно скептически. Сделать ставку на то, что Сафонов не пропустит от монегасков, можно с коэффициентом 2.85.

И проблема здесь не столько в игре Матвея, сколько в перекосе игры парижан в сторону атаки. Футболисты «ПСЖ» играют первым номером и регулярно пропускают контратаки. Порой россиянина просто расстреливают с пары метров.

Забьёт ли Головин?

Другой интригой для нас станет возможный гол Александра Головина. Полузащитник «Монако» в этом сезоне принял участие в 19 матчах (13 — в Лиге 1, шесть — в Лиге чемпионов) и смог отличиться дважды. Пострадали от него «Брест» и «Марсель» — не самые последние команды во Франции. Всего же за шесть сезонов в «Монако» у Александра 33 забитых мяча.

Но сейчас Головин больше ведёт игру в центре поля и создаёт возможности для своих партнёров. Поэтому и коэффициент на его гол достаточно высок — 6.00. Хотя в карьере россиянина есть два мяча в ворота «ПСЖ»: он забивал парижанам в сезонах-2018/2019 и 2022/2023.

На что ставить в Суперкубке?

Если проанализировать встречи «ПСЖ» и «Монако» в последние три сезона, то выбивается лишь одна нулевая ничья. В остальных встречах между этими командами были голы. И всегда отличались обе команды. Так что напрашивается ставка на то, что обе команды забьют, за 1.62. Если же смотреть именно Суперкубки Франции, то в этом турнире эти клубы встречались дважды. И оба раза побеждал «ПСЖ».

В 2017 году столичная команда победила 2:1, а год спустя — 4:0. Так что здесь можно рассмотреть успех парижан за 1.65. Ну и индивидуальный тотал команды Луиса Энрике больше 1.5 гола за 1.55 напрашивается. Тем более что совсем недавно столичный клуб забил в ворота монегасков четыре мяча. Так что Матвей Сафонов чуть ближе к Суперкубку, чем Александр Головин. Но на поле всё может очень быстро измениться.