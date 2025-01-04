«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Невыносимая жестокость

5 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором на «Энфилде» встретятся два самых титулованных клуба Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 января

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет около 76% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 9.60 — приблизительно 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30, что составляет около 14%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «МЮ» (05.01.2025)

Кто-нибудь, остановите Арне Слота! «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, выиграл все шесть матчей в Лиге чемпионов и раздобыл путёвку в полуфинал Кубка лиги. «Манчестер Юнайтед» тем временем всё ближе к полноценной борьбе за выживание (идёт на 14-м месте).

В сердцах некоторых болельщиков «красных дьяволов», может, и горел огонь надежды, что с приходом Рубена Аморима дела моментально пойдут на лад. Однако чудес не бывает. Успешные эпизоды после прихода португальца были, но пока это именно эпизоды. Строго говоря, наивно было ожидать иного.

Аморим не стал исключать, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за выживание. Проиграны пять из шести предыдущих матчей в чемпионате Англии. «Красные дьяволы» превратились в худшую команду в этой «весовой категории» в стране. Чуть ли не все футболисты играют ниже собственных возможностей.

На «Энфилде» манкунианцам ловить нечего. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии насчитывает 14 встреч. Ничьих за этот отрезок всего лишь три (две из них на выезде). В предыдущих трёх турах мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (6:3), обыграли «Лестер» (3:1) и крупно победили «Вест Хэм» (5:0).

Перерывы не сбивают подопечных Арне Слота с пути. Количество брака минимальное, а уж как здорово команда атакует! Задаёт ритм впереди Мохамед Салах. Египтянин возглавляет список лучших бомбардиров. В 18 матчах забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. Вау, просто вау!

Возьмём П1 с форой (-1.5). Манкунианцы для хозяев соперник принципиальный. Настрой будет выиграть как можно крупнее. Рубен Аморим в патовой ситуации. У него слишком плохо идут дела. В последних трёх матчах в первенстве «МЮ» не забил ни одного мяча, а пропустил семь.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.82.