«ПСЖ» — «Монако». Первый трофей Матвея Сафонова

Головин помешать не сможет. Парижане гораздо сильнее, что доказали в предыдущей очной встрече.

5 января в матче за Суперкубок Франции встретятся «ПСЖ» и «Монако». Матч пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Монако» 5 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «ПСЖ». Сделать ставку на победу парижан предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 5.20 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет примерно 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Монако» (05.01.2025)

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

В предыдущем туре чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно победил «Монако» на выезде со счётом 4:2. Парижане могли забить больше, хотя и у монегасков были моменты. Защитникам обеих команд большой привет. Зато группы атаки определённо в тонусе.

Одним из главных эпизодов стала травма Джанлуиджи Доннаруммы на 22-й минуте. На замену вышел Матвей Сафонов. Российский голкипер пропустил два мяча, но его вины нет. Сначала сокомандники «привезли» пенальти, а затем позволили расстрелять в упор.

Конкуренция за место в основе должна мотивировать Сафонова и Доннарумму, но пока что оба не выручают. Впрочем, в чемпионате Франции это преуспевать не мешает (а вот в Лиге чемпионов — да). Парижане возглавляют турнирную таблицу первенства. Отрыв от ближайших преследователей в лице «Марселя» и «Монако» составляет 10 очков.

В 16 встречах подопечные Луиса Энрике забили 44 мяча — больше всех. У «Монако» показатели поскромнее — 26 голов. Тоже неплохо! Красно-белые проводят сравнительно неплохой сезон, но трофеями не пахнет. Только серебром. В лучшем случае.

Несмотря на старания Александра Головина, монегаски часто теряют очки. Они победили только в трёх из девяти последних матчей в чемпионате Франции, а также два раза сыграли вничью. Начали сезон бодро, затем результаты просели.

Первопричина падения эффективности — ненадёжная защита. Если бы не Филипп Кён, в 16 играх Лиги 1 красно-белые пропустили бы куда больше 16 мячей. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча.

Скорее всего, по содержанию матч мало чем будет отличаться от предыдущего раунда противостояния. У парижан длиннее скамейка запасных и лучше подбор исполнителей. Есть устойчивое ощущение, что этого хватит.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.