«МЮ» в Чемпионшипе? «Ливерпуль» поможет об этом задуматься

5 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев проводит работу над ошибками.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «МЮ» 5 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет около 76% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 9.60 — приблизительно 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30, что составляет около 14%.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (05.01.2025)

В прошлом туре «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» на выезде со счётом 5:0, а я допустил ошибку – поверил в сложности для команды Арне Слота. Но фантастическая форма Салаха и компании поразила, эти парни несутся за титулом и сметают всё на своем пути.

Под мерсисайдский каток 5 января попадёт кризисный «Манчестер Юнайтед». Смена тен Хага на Аморима пока не привела к положительному результату. Да, отдельные болельщики говорят про более интересный рисунок, новую философию, фундамент на будущее и прочие красивые фразы.

Но что мы видим по факту? «Манчестер» стал красным – однако исключительно от стыда. Потерпел четыре поражения подряд. Букмекеры даже предлагают поставить на вылет в Чемпионшип. Ведь до него куда ближе, чем даже до места в Лиге конференций. Поверить в реальность такого расклада, конечно, практически невозможно, но для осознания глубины кризиса штука показательная.

«Манчестер Юнайтед» докатился до такого, что дома с «Ньюкаслом» шёл минимальным аутсайдером, а теперь на «Энфилде» котируется коэффициентом выше 10.0! Да, у отдельных футболистов есть мастерство на уровне клубов топ-4 АПЛ и лучших сборных мира, но что толку?

Сейчас «Ливерпуль» – это мощнейшая система, помноженная на тренерский гений Слота, лучший сезон в карьере Салаха и безумную мотивацию игроков. Победа хозяев напрашивается, вопрос лишь один — с каким счётом. Я проверю фору (-1.5) за 1.75.

Не самый высокий коэффициент, зато «красные» пробили заданный гандикап в трёх матчах кряду – 6:3 с «Тоттенхэмом», 3:1 с «Лестером» и уже упомянутые 5:0 – с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед», наоборот, проиграл три раза подряд с нужной форой: 0:3 с «Борнмутом», 0:2 с «Вулверхэмптоном» и 0:2 – с «Ньюкаслом». Если Аморим отлетает даже от середняков АПЛ, то сколько же он получит от лучшего клуба мира в текущем сезоне?!

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.75.

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