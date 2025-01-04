«Рома» — «Лацио». Пир на весь Рим

В последнее время римское дерби не радовало голами. В этот раз будет иначе.

5 января в одном из центральных матчей 19-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Лацио». Римское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Марко Гуида.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Лацио» 5 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.05 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Лацио» (05.01.2025)

Опытный Клаудио Раньери заметно изменил состояние «Ромы» в очень короткие сроки. В предыдущих четырёх турах чемпионата Италии состоялось только одно поражение. При этом разгромили «Лечче» (4:1) и «Парму» (5:0), ещё была ничья с «Миланом» (1:1). После неё Паулу Фонсека был отправлен в отставку.

До чего же красивый гол в ворота «россонери» забил Пауло Дибала. Неплохая заявка на премию Пушкаша. Артём Довбик пяткой переправил мяч на аргентинца, а тот нерабочей ногой с лёта пробил точно в угол. Мик Меньян даже не среагировал.

«Рома» стала великолепно комбинировать у чужих ворот, обыгрываясь в стенку в одно касание и обостряя проникающими передачами. Ещё она очень опасна на стандартах. Не хватает только слаженности оборонительной линии, ну и временами подводит завершение.

«Лацио» крепости в защите тоже не хватает. Если вынести за скобки жуткий провал с «Интером» (0:6), пропускает другой римский коллектив немного. Зато исправно. Всего-навсего в 4 из 18 матчей в Серии А голкипер с русскими корнями Иван Проведель сумел отыграть «на ноль».

Зато команда Марко Барони может похвастаться отличной вариативностью атаки. Чаще неё в чемпионате Италии забивают только лидирующая «Аталанта» и «Интер» (1,8 гола). В предыдущем туре первенства «Лацио» сыграл с бергамасками вничью — 1:1. А это по нынешним временам настоящее достижение.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет тотал больше 2.5 мяча. Соперники показывают интересный содержательный футбол, создают много моментов. В то же время защитники не всегда справляются со своей работой.

Ни одно из пяти последних римских дерби не получилось результативным, но в этот раз команды болельщиков разочаровать не должны. Событий ожидается много.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.03.