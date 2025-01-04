Швеция — Финляндия. В финал МЧМ-2025 — на качелях

4 января состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 23:30 мск.

Коэффициенты на матч МЧМ Швеция — Финляндия 4 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами шведов. Сделать ставку на победу скандинавов в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа финнов по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.78 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.80 (примерно 21%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча Швеция — Финляндия получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Прогноз на матч МЧМ-2025 Швеция — Финляндия (04.01.2025)

Четвертьфинал для соперников сложился практически одинаково. Обе команды считались фаворитами своих пар с заметным запасом, обе быстро оформили ощутимое преимущество, обе пережили в меру неприятные эпизоды во второй половине, но отделались лёгким испугом. Остальное — уже детали.

Шведы закинули Латвии две шайбы к середине первого периода, а на 24-й минуте добавили третью. Однако ко второму перерыву разрыв сократился до минимума. Здесь надо остановиться и похвалить скандинавов. Стереотип о мягкости и некубковости не подтвердился. Закончили с хилым счётом 3:2, однако по факту шансов оппоненту не предоставили.

Полностью владели территорией, шайба постоянно находилась вдали от ворот. Ни одного удаления за третий период, 18:2 по броскам и полное преимущество на точке вбрасывания. Парадокс: хлипкая победа над откровенно проходным соперником скорее убедила в серьёзности притязаний. Ведь не «поплыть», высушить игру и чётко отработать заключительные 20 минут в таких условиях дорогого стоит.

Финны вели 3:0 к 13-й минуте и 4:1 – к середине третьего периода. С минимальными потерями пережили «5+20», но всё же умудрились нажить приключений. Словаки довели дело до 3:4 за четыре минуты до сирены. Испугаться Суоми не успели — через 117 секунд забросили пятую. Так и закончили, 5:3.

Это всё к чему. Рассчитывать на что-то постоянное в этом полуфинале сложновато. Рисунок игры и темп с большой долей вероятности будут меняться, а инициатива — гулять от одних рук к другим. Сила сторон очевидна, а вот про психологический запас прочности такого не скажешь. Есть подозрение, что нас ждут качели. Не обязательно по счету — по логике игры.

Стоит отметить, что шведы определённо имеют преимущество по уровню индивидуального мастерства. И прежде на турнире они смотрелись основательнее. Но разница в классе не столь велика, чтобы перевесить организованность или, допустим, пару лишних удалений. Выступления на групповом этапе к полуфиналу приобретают сугубо справочную ценность, а степень спокойствия в третьем периоде четвертьфинала нивелируется оппозицией. Шведы действовали увереннее, но и Латвия явно уступает Словакии.

Потому видим два варианта. Простой и смелый — брать ничью. Коэффициент близится к пятёрке, а речь идёт о сопоставимых командах в шаге от финала. То есть цена ошибки повышена. Уход в дополнительное время здесь куда вероятнее, чем 20-25%. Разве нет?

И второй — аккуратный, понадёжнее. Планка тотала установлена высоко, даже ТМ 6 гола идёт за нестыдные 1.74. А тотал меньше 5.5 гола можно взять за 2.15. Соперники прекрасно знают друг друга, до битвы за золото остался один шаг. В такой ситуации раскрываться сверх необходимого — это наивно.

Ставка: ничья в основное время за 4.85.