Дожили: поверить в неудачу «ПСЖ» в Суперкубке Франции гораздо легче, чем хотя бы в ничью для «МЮ».

Экспресс на футбол: хоть кто-нибудь верит в «МЮ» на «Энфилде»?

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на главные матчи воскресенья, 5 января. В программе — АПЛ, Суперкубок Франции и чемпионат Италии.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «МЮ»

На «Энфилде» манкунианцам ловить нечего. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии насчитывает 14 встреч. Ничьих за этот отрезок всего лишь три (две из них – на выезде). В предыдущих трёх турах мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (6:3), обыграли «Лестер» (3:1) и крупно победили «Вест Хэм» (5:0).

Перерывы не сбивают подопечных Арне Слота с пути. Количество брака минимальное, а уж как здорово команда атакует! Задаёт ритм впереди Мохамед Салах. Египтянин возглавляет список лучших бомбардиров. В 18 матчах забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. Вау, просто вау!

Возьмём П1 с форой (-1.5). Манкунианцы для хозяев – соперник принципиальный. Настрой будет выиграть как можно крупнее. Рубен Аморим в патовой ситуации. У него слишком плохо идут дела. В последних трёх матчах в первенстве «МЮ» не забил ни одного мяча, а пропустил семь.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако»

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

В предыдущем туре чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно победил «Монако» на выезде со счётом 4:2. Парижане могли забить больше, хотя и у монегасков были моменты. Защитникам обеих команд большой привет. Зато группы атаки определённо в тонусе.

В 16 встречах подопечные Луиса Энрике забили 44 мяча — больше всех. У «Монако» показатели поскромнее — 26 голов. Тоже неплохо! Красно-белые проводят сравнительно неплохой сезон, но трофеями не пахнет. Только серебром. В лучшем случае. Они победили только в трёх из девяти последних матчей в чемпионате Франции, а также два раза сыграли вничью. Начали сезон бодро, затем результаты просели.

Первопричина падения эффективности — ненадёжная защита. Если бы не Филипп Кён, в 16 играх Лиги 1 красно-белые пропустили бы куда больше 16 мячей. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча. Скорее всего, по содержанию матч мало чем будет отличаться от предыдущего раунда противостояния. Шансы парижан явно выше: разница в классе исполнителей очевидна, а монегаски сейчас находятся не на пике.

Прогноз на матч «Рома» — «Лацио»

Опытный Клаудио Раньери заметно изменил состояние «Ромы» в очень короткие сроки. В предыдущих четырёх турах чемпионата Италии состоялось только одно поражение. При этом разгромили «Лечче» (4:1) и «Парму» (5:0), ещё была ничья с «Миланом» (1:1). Движение вперёд просматривается, однако вратари исправно достают мячи из сетки.

«Лацио» крепости в защите тоже не хватает. Если вынести за скобки жуткий провал с «Интером» (0:6), пропускает другой римский коллектив немного. Зато исправно. Всего-навсего в 4 из 18 матчей в Серии А голкипер с русскими корнями Иван Проведель сумел отыграть «на ноль».

Зато команда Марко Барони может похвастаться отличной вариативностью атаки. Чаще неё в чемпионате Италии забивают только лидирующая «Аталанта» и «Интер» (1,8 гола). На таком фоне классический ТБ 2.5 гола смотрится здорово. Благо, что коэффициент подходящий — 2.07.

Экспресс на 5 января

Ставка 1: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.85.

Ставка 2: победа «ПСЖ» + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

Ставка 3: тотал больше 2.5 гола в матче «Рома» — «Лацио» за 2.07.

Общий коэффициент = 1.85 х 1.90 х 2.07 = 7.28.