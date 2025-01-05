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Интер — Милан, прогноз на матч Суперкубка Италии 6 января 2025 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Интер» — «Милан». Он опять сделает это
Михаил Коробов
«Интер» — «Милан». Прогноз на матч 06.01.2015
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А вот и первый трофей для «нерадзурри» в 2025 году. Суперкубок Италии — турнир Симоне Индзаги.

6 января в финале Суперкубка Италии сойдутся «Интер» и «Милан». Миланское дерби пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» 6 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом «Интер». Сделать ставку на победу «нерадзурри» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 53% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 4.60 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Милан» (06.01.2025)

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть подозрение, что главное испытание на пути к трофею «Интер» уже миновал. На предыдущей стадии турнира уверенно победил возглавляющую турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанту» (2:0). «Милан» не так силён, как бергамаски. По крайней мере, так было при Фонсеке.

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В канун Нового года «россонери» пережили смену главного тренера: пост занял харизматичный Сержиу Консейсау. Он достиг немалых высот с «Порту», но в «Милане» придётся потратить немало нервов на перестройку. Предшественник наломал дров.

«Дьяволы» в полуфинале не без везения победили «Ювентус» (2:1). До середины второго тайма у туринцев всё шло как по нотам: ничего не позволяли создать у своих ворот и имели шансы забить ещё. Слишком рано посчитали задачу выполненной. Сначала «привезли» пенальти, затем в свои ворота в безобидной ситуации мяч срезал Федерико Гатти.

«Милану» стоит воздать должное за проявленный характер, но только наличия волевых качеств мало для победы в дерби. У «Интера» значительно лучше культура паса и рисунок игры, больше глубина состава. «Нерадзурри» показывают чемпионский футбол. Доминируют, всё время держат руку на пульсе игры.

Беспроигрышная серия подопечных Симоне Индзаги в Серии А насчитывает 12 матчей. В Суперкубке тренер, разумеется, использует основной состав. Ещё бы: с этим турниром у специалиста особые отношения. Ему принадлежит рекорд по победам в соревновании (пять трофеев). И всё мало!

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Плохо только, что транжирит много моментов Лаутаро Мартинес. С «Аталантой» лидер «нерадзурри» так и не забил, хотя нанёс восемь ударов. Впрочем, проблемы с завершением Индзаги не особенно беспокоят. Он верит в аргентинца, а пока исправно делают результат другие игроки. Берём П1.

Ставка: победа «Интера» за 1.82.

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