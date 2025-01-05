«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест». Кошмар для «Челси» и «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне «лесники» боролись за выживание, а теперь идут в топ-3 выше признанных грандов.

6 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне местный «Вулверхэмптон» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Питер Бэнкс.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» 6 января

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ноттингем Форест» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет около 43% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 3.60 — приблизительно 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» (06.01.2025)

Смена главного тренера растормошила «Вулверхэмптон». В предыдущих трёх турах чемпионата Англии победили «Лестер» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). С одной стороны, недурно, с другой — соперники из нижней части турнирной таблицы. Как звучит, а!

Шансы «волков» сохранить прописку в элитном дивизионе повысились, но не сильно. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» – всего одно очко. И Витор Перейра устранил далеко не все проблемы «Вулверхэмптона». Некоторые просто не столь заметны на фоне воодушевления футболистов.

У «Ноттингем Форест» показатели внушительнее как на дистанции, так и на последнем отрезке. Выиграны пять предыдущих матчей в АПЛ (впервые с 1995 года). «Лесники» поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Эдак можно и на Лигу чемпионов начать облизываться. Назло признанным грандам, что находятся ниже.

«Ноттингем Форест» уже стал главной сенсацией сезона. Однако Нуну Санту считает, что пока команда ничего не добилась. Опытный специалист не позволяет подопечным расслабляться, ставит перед ними самые грандиозные цели. А почему бы и нет?

Всё гениальное просто. Тактика Нуну Санту примитивна и, если угодно, грубовата, зато позволяет использовать самые сильные стороны футболистов, в частности, забивающего каждые четыре касания Криса Вуда. В 19 играх опытный форвард отличился 11 раз.

«Лесники» элитно контратакуют. Совершенно не боятся грандов. В первом круге даже победили на выезде лидирующий «Ливерпуль» (1:0). До сих пор это единственное поражение для мерсисайдцев в сезоне.

Можно поставить на то, что «Ноттингем Форест» победит «Вулверхэмптон» и не пропустит, за 4.00. Три последние матча в АПЛ «лесники» выиграли всухую. Они очень собранно обороняются. Процент брака минимален. Впрочем, можно рассмотреть и вариант попроще — лобовую победу гостей. Коэффициент тоже приличный, а рисков меньше.

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.30.