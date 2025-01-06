Миланское дерби в Саудовской Аравии и битва Нуну Санту против своего бывшего клуба.

Экспресс на футбол: «Интер» — первый клуб Милана и новые чудеса «Ноттингема» в АПЛ

Выходные остались позади, но понедельник тоже припас кое-что интересное для любителей футбола. Авторы «Чемпионата» собрали для вас экспресс на матчи 6 января.

Прогноз на матч «Интер» — «Милан»

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК Интер М Милан Не начался Милан Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Есть подозрение, что главное испытание на пути к трофею «Интер» уже миновал. «Дьяволы» в полуфинале не без везения победили «Ювентус» (2:1). До середины второго тайма у туринцев всё шло как по нотам: ничего не позволяли создать у своих ворот и имели шансы забить ещё. Однако слишком рано посчитали задачу выполненной и были наказаны.

«Милану» стоит воздать должное за проявленный характер, но только наличия волевых качеств мало для победы в дерби. Тем более когда на кону трофей. У «Интера» значительно лучше культура паса и рисунок игры, больше глубина состава. «Нерадзурри» показывают чемпионский футбол. Доминируют, всё время держат руку на пульсе игры.

Беспроигрышная серия подопечных Симоне Индзаги в Серии А насчитывает 12 матчей. В Суперкубке тренер, разумеется, использует основной состав. Ещё бы: с этим турниром у специалиста особые отношения. Ему принадлежит рекорд по победам в соревновании (пять трофеев). И всё мало!

Плохо только, что транжирит много моментов Лаутаро Мартинес. С «Аталантой» лидер «нерадзурри» так и не забил, хотя нанёс восемь ударов. Впрочем, проблемы с завершением Индзаги не особенно беспокоят. Он верит в аргентинца, а пока исправно делают результат другие игроки. Берём П1.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»

Смена главного тренера растормошила «Вулверхэмптон». В предыдущих трёх турах чемпионата Англии победили «Лестер» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). С одной стороны, недурно, с другой — соперники из нижней части турнирной таблицы. Как звучит, а!

Шансы «волков» сохранить прописку в элитном дивизионе повысились, но не сильно. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» – всего одно очко. И Витор Перейра устранил далеко не все проблемы «Вулверхэмптона». Некоторые просто не столь заметны на фоне воодушевления футболистов.

У «Ноттингем Форест» показатели внушительнее как на дистанции, так и на последнем отрезке. Выиграны пять предыдущих матчей в АПЛ (впервые с 1995 года). «Лесники» поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Всё гениальное просто. Тактика Нуну Санту примитивна и, если угодно, грубовата, зато позволяет использовать самые сильные стороны футболистов, в частности, забивающего каждые четыре касания Криса Вуда.

«Лесники» элитно контратакуют. Совершенно не боятся грандов. В первом круге даже победили на выезде лидирующий «Ливерпуль» (1:0). До сих пор это единственное поражение для мерсисайдцев в сезоне. Возьмём П2 за 2.35. «Ноттингему» будет сложно, но коэффициент кажется завышенным.

Экспресс на футбол 6 января

Ставка 1: победа «Интера» за 1.85.

Ставка 2: победа «Ноттингем Форест» за 2.35.

Общий коэффициент = 1.85 х 2.35 = 4.35.