«Северсталь» — «Спартак». В Череповец едет праздник

6 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» 6 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.43, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Северстали» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 37% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.42. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.00.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Спартак» Москва (06.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Новый год «Северсталь» начала с крупного поражения от московского «Динамо» (2:7). Андрей Козырев отметил, что у подопечных была возможность изменить исход в первые 10 минут второго периода, но преимущество реализовать не получилось.

Тренер поставил клубу из Череповца очень классный атакующий хоккей. У игроков выработался навык забивать в самый нужный момент. В среднем за матч «Северсталь» забрасывает 2,8 шайбы, пропускает практически с той же периодичностью (2,7 гола).

У «Спартака» мощность нападения также преобладает над крепостью в защите. В среднем за встречу красно-белые забрасывают 3,3 шайбы, пропускают даже чаще «Северстали» (2,8 гола). Скорее всего, череповецкие болельщики не заскучают на трибунах. Голов наверняка будет много.

Соперники иногда выдают неудачные матчи, но в целом дела у них идут весьма неплохо. «Северсталь» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» — на третьей. Обе команды показывают зрелищный красивый хоккей на радость поклонникам.

Постепенно соперники начинают готовиться к плей-офф. Они совершили ходы перед дедлайном, заполучили новые ресурсы. Алексею Козыреву и Алексею Жамнову осталось только встроить перешедших в свои системы и отладить сыгранность.

Фаворита выявить очень трудно. Лучше «Северстали» дома выступает только «Салават Юлаев», но и «Спартак» прекрасен на выезде (в основное время проиграл только 4 из 20 гостевых матчей). Возьмём лучше ТБ 5.5 шайбы.

Все пять последних очных встреч в регулярке получились результативными. В четырёх из них соперники на двоих забросили шесть и более шайб. Забивать у них получается лучше, чем обороняться. Ждём веселья в Череповце.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.92.