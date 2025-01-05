США — Финляндия: будет ли ещё один подвиг европейцев на МЧМ-2025?

6 января в финальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею встретятся сборные США и Финляндии. Игра начнется в 3:30 мск. Действующие чемпионы мира полны решимости защитить свой титул, но единственная их осечка на МЧМ-2025 как раз была в матче со сборной Суоми. Что будет в решающей встрече?

Букмекеры оценивают шансы американцев выше. На победу действующих чемпионов в основное время можно поставить за 1.58. Это примерно 60% вероятности. Шансы Финляндии по итогам трёх периодов оценили в 4.60 (около 21%). Ничья в основное время доступна за 4.90 (приблизительно 19%).

Котировки на победу американцев с учётом овертайма и серии буллитов составляют 1.33. На итоговый успех финнов можно сделать ставку с коэффициентом 3.35.

Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.82. Вероятность того, что матч будет «низовым», оценили в 1.98.

Хватит ли финнам сил и эмоций?

Полуфиналы команды провели по-разному. Сборная США уверенно оправдала свой статус фаворита, обыграв Чехию. Всё, что удалось европейской команде — свести вничью первый период, а дальше забивали только «звёздно-полосатые». Коул Айзерман реализовал большинство, Райан Леонард упрочил превосходство США, а Оливер Мур поразил уже пустые ворота.

Конечно, большинство болельщиков ждали здесь североамериканский финал, но Канада на домашнем МЧМ откровенно провалилась. Очень посредственное выступление на групповом этапе и заслуженный вылет в 1/4 финала от Чехии. Так что сборная США осталась единственным представителем континента. И главным фаворитом. Пока американцы испытали проблемы и потерпели поражение лишь однажды. Но вся пикантность ситуации в том, что это был матч как раз с Финляндией на групповом этапе. Сборная Суоми победила в овертайме — 4:3. Победу финнам принёс гол Туомаса Уронена.

Но хватит ли финнам сил и эмоций на финал? Они и так слабее по таланту, а здесь ещё было тяжелейшее «северное дерби» со Швецией в полуфинале. Финны вели 3:2 перед третьим периодом, пытались засушить игру, но поплатились — «Тре Крунур» сравняли счёт. В овертайме команда Суоми отбивалась в меньшинстве, а потом получила свой шанс — и им воспользовалась. Конечно, отличная победа и несравнимо меньшее давление на команду относительно американцев, но хватит ли сил и эмоций?

У финнов за весь МЧМ-2025 также всего одно поражение. Не задался стартовый матч с Канадой — 0:4. Затем были только победы. Эта команда не показывает какого-то захватывающего дух хоккея, но порядок бьёт класс.

Конечно, поверить в то, что Финляндия второй раз за турнир одолеет американцев, очень сложно. Но молодёжный хоккей тем и прекрасен — непредсказуемость здесь зашкаливает. Будем ждать классный финал!