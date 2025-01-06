Экспресс на КХЛ: «Авангард» не подберёт ключей к «Ак Барсу»

Начинаем новую неделю вместе с КХЛ. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс из двух встреч, которые будут сыграны 6 января.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Новый год «Северсталь» начала с крупного поражения от московского «Динамо» (2:7). Андрей Козырев отметил, что у подопечных была возможность изменить исход в первые 10 минут второго периода, но преимущество реализовать не получилось. Шанс исправиться — приезд «Спартака». И мы вправе рассчитывать на голы.

«Северсталь» много забивает и пропускает. У «Спартака» результативность вообще одна из самых высоких в лиге. Соперники иногда выдают неудачные матчи, но в целом дела у них идут весьма неплохо. «Северсталь» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» — на третьей. Положение устойчивое, запас имеется.

Постепенно соперники начинают готовиться к плей-офф. Они совершили ходы перед дедлайном, заполучили новые ресурсы. Фаворита выявить очень трудно. Лучше «Северстали» дома выступает только «Салават Юлаев», но и «Спартак» прекрасен на выезде (в основное время проиграл только 4 из 20 гостевых встреч). Возьмём лучше ТБ 5.5 шайбы.

Все пять последних очных матчей в регулярке получились результативными. В четырёх из них соперники на двоих забросили шесть и более шайб. Забивать у них получается лучше, чем обороняться. Ждём веселья в Череповце.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Соперники успели провести по одной игре в 2025 году. Выиграли, но по-разному. «Ак Барс» долго и упорно мурыжил «Ладу»: открыл счёт только в середине третьего периода, тут же пропустил в ответ, однако добился своего. 3:1, последняя шайба в пустые ворота. «Авангард» быстро решил вопрос в Нижнекамске: 3:0 к 17-й минуте, итоговые 5:1, единственная пропущенная в меньшинстве. Тяжко было только во втором периоде на фоне огромного количества удалений. Хорошо, что Никита Серебряков подтащил.

Единственная очная встреча сезона осталась за омичами. Вот только было это в первой половине сентября. Грубо говоря, от того «Авангарда» осталось лишь название. Новый тренер, существенные изменения в составе. А значит, брать в расчёт ту игру абсолютно бессмысленно.

Расклад видится следующим. Две перестраивающиеся команды с солидными ресурсами, начавшие новый этап жизни. Первая прошла с новым тренерским штабом предсезонку, и у неё за плечами пять месяцев регулярного чемпионата. Вторая только приступила к процессу. Разница во времени ощутимая.

Плюс преимущество своего льда. Этого вполне достаточно, чтобы поразмыслить над П1 за дородный коэффициент 2.22. Усложнять тут ни к чему, слишком уж много неизвестных: смена тренера и состава в Омске, вторая игра после паузы. Альтернатива — ИТБ 2.5 гола казанцев за 1.85. «Авангард» в Нижнекамске пропустил меньше ожидаемого благодаря вратарю, а «Ак Барс» накануне имел основания жаловаться на реализацию. Если верите в регресс к среднему значению, это ваш вариант.

Экспресс на КХЛ 6 января

Ставка 1: тотал больше 5.5 гола в матче «Северсталь» — «Спартак» за 1.92.

Ставка 2: «Ак Барс» победит за 2.22.

Общий коэффициент = 1.92 х 2.22 = 4.26.