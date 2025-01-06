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Металлург — Адмирал: прогноз на матч КХЛ 7 января 2025, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Металлург» — «Адмирал». Разин ставит на надёжность
Михаил Коробов
«Металлург» — «Адмирал», прогноз на матч КХЛ
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Действующий чемпион сокращает отставание от лидеров. Прагматично, зато эффективно.

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет «Адмирал». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 7 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Адмирал» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.52. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал» Владивосток (07.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Под занавес 2024 года «Металлург» набрал прекрасный ход: выиграл восемь из девяти матчей. Отставание от лидеров конференции становится всё меньше. Шансы действующего чемпиона закончить регулярку на первом месте в турнирной таблице Востока возрастают. Хотя это, естественно, не самоцель.

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Однако не всё так, как хотелось бы Андрею Разину. Не обходится без нервов, местами проседает качество. Вывозят магнитогорцы за счёт уверенной обороны, вратарей и характера. Показательны волевые победы над «Автомобилистом» (2:1 Б) и «Авангардом» (2:1 ОТ). В обоих случаях сравняли в концовке.

Перед уходом на новогодний перерыв «Металлург» неплохо усилил состав. Большие ожидания от трансфера опытного канадского нападающего Троя Джозефса, ранее выступавшего за тольяттинскую «Ладу». Разин приступает к подготовке к плей-офф.

Глубина состава «Адмирала», наоборот, ухудшилась. Клуб расстался с Дмитрием Соколовым и получил денежную компенсацию от «Авангарда» за Джованни Фьоре. А ведь ресурсов и так было немного. Теперь Леониду Тамбиеву будет ещё сложнее. Проблем у тренера хватает.

На новогодний перерыв команда из Владивостока ушла без праздничного настроения, потерпев четыре поражения подряд. Мотивации прервать череду неудач должно быть много. Хоккеисты будут свежими и отдохнувшими, однако ехать в Магнитогорск после 10 дней простоя — малоприятная задачка.

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«Металлург» уже немного вспомнил, что к чему. 5 января размялся на «Амуре». Предлагаем взять П1 + ТМ 6.5 шайбы. Слишком много заброшенных шайб не ждём. Только в одном-единственном из 18 предыдущих матчей с участием магнитогорцев было забито больше шести голов. И за этот отрезок подопечные Разина проиграли только четыре раза.

«Адмирал» чувствует себя уязвимо и редко забивает в гостях (в среднем два года за игру). Хуже клуба из Владивостока на выезде выступают только явные аутсайдеры — «Амур», «Сочи» и «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.13.

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