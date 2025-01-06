«Металлург» — «Адмирал». Разин ставит на надёжность

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет «Адмирал». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 7 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Адмирала» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.70 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Адмирал» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.45, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.52. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Адмирал» Владивосток (07.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2025, вторник. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Под занавес 2024 года «Металлург» набрал прекрасный ход: выиграл восемь из девяти матчей. Отставание от лидеров конференции становится всё меньше. Шансы действующего чемпиона закончить регулярку на первом месте в турнирной таблице Востока возрастают. Хотя это, естественно, не самоцель.

Однако не всё так, как хотелось бы Андрею Разину. Не обходится без нервов, местами проседает качество. Вывозят магнитогорцы за счёт уверенной обороны, вратарей и характера. Показательны волевые победы над «Автомобилистом» (2:1 Б) и «Авангардом» (2:1 ОТ). В обоих случаях сравняли в концовке.

Перед уходом на новогодний перерыв «Металлург» неплохо усилил состав. Большие ожидания от трансфера опытного канадского нападающего Троя Джозефса, ранее выступавшего за тольяттинскую «Ладу». Разин приступает к подготовке к плей-офф.

Глубина состава «Адмирала», наоборот, ухудшилась. Клуб расстался с Дмитрием Соколовым и получил денежную компенсацию от «Авангарда» за Джованни Фьоре. А ведь ресурсов и так было немного. Теперь Леониду Тамбиеву будет ещё сложнее. Проблем у тренера хватает.

На новогодний перерыв команда из Владивостока ушла без праздничного настроения, потерпев четыре поражения подряд. Мотивации прервать череду неудач должно быть много. Хоккеисты будут свежими и отдохнувшими, однако ехать в Магнитогорск после 10 дней простоя — малоприятная задачка.

«Металлург» уже немного вспомнил, что к чему. 5 января размялся на «Амуре». Предлагаем взять П1 + ТМ 6.5 шайбы. Слишком много заброшенных шайб не ждём. Только в одном-единственном из 18 предыдущих матчей с участием магнитогорцев было забито больше шести голов. И за этот отрезок подопечные Разина проиграли только четыре раза.

«Адмирал» чувствует себя уязвимо и редко забивает в гостях (в среднем два года за игру). Хуже клуба из Владивостока на выезде выступают только явные аутсайдеры — «Амур», «Сочи» и «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.13.