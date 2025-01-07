«Миннесота» — «Сент-Луис». Тактика запугивания работает

Бойтесь, соперники! Кирилл Капризов вернётся со дня на день.

8 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Сент-Луис». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 8 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Сент-Луиса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Сент-Луис» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.73. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» (07.01.2025)

Каким-то чудом «Миннесота» преодолела спад, возникший из-за травм ведущих хоккеистов. Проиграла только один из шести предыдущих матчей. Без Кирилла Капризова на выезде перетерпела возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Вашингтон» (4:3 Б) и разгромила «Каролину» (4:0).

Статус возвращения лучшего снайпера НХЛ 2024 года уже больше недели «со дня на день». В клубе хотят, чтобы Кирилл полностью восстановился, во избежание рецидива. Рисковать здоровьем россиянина острой надобности нет. У Джона Хайнса всё под контролем. Настоящий маэстро!

Как по волшебству, тренер вернул надёжность в обороне, пропавшую после попадания в лазарет Джейкоба Миддлтона. Уж до чего у «Каролины» и «Вашингтона» мощное нападение, но защитники и голкиперы «дикарей» справились с натиском. «Миннесота» показала очень качественный слаженный командный хоккей.

У «Сент-Луиса» тоже неплохие показатели на последнем отрезке: четыре победы против двух поражений. Подсобил удобный календарь. На дистанции у «Миннесоты» результаты намного лучше. По потерянным очкам она делит первое место с «Виннипегом» в турнирной таблице Западной конференции. «Блюзмены» недотягивают даже до зоны уайлд-кард.

В предыдущем матче «Сент-Луис» уступил «Коламбусу» (4:6). Одну из шайб помог отыграть Павел Бучневич, записавший на свой счёт голевую передачу. Россиянин часто радует результативностью, но в основном «блюзмены» побеждают не претендующие на выход в плей-офф клубы.

Предлагаем заключить пари на лобовую победу хозяев. У «дикарей» техничнее нападение и лучше поставлена игра в обороне. Добавляем к этому свой лёд и вероятное возвращение Кирилла Капризова. Солидная заявка на успех!

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.18.