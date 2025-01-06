«Локомотив» — «Витязь». Ярославль не догнать

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» 7 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.70 (около 14% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Локомотив» — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Витязь» Подольск (07.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2025, вторник. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В конце 2024 года «Локомотив» уверенно победил «Витязь» со счётом 5:3, но после этого разгромно уступил минскому «Динамо» (1:4). Встреча с «зубрами» стала для железнодорожников третьей на выезде подряд за пять дней. Думаете, Игорь Никитин посетовал на сложный календарь?

Специалист отметил, что в раздевалке «Локомотива» не принято говорить об усталости и о том, какая по счёту выездная игра. Команде, которую он хочет создать, до этого не должно быть дела. Только полная самоотдача. Чертовски профессионально!

Никитин несколько лет настраивал систему, доводил до ума игру в обороне и нападении. Исправились за поражение от минчан его подопечные эффектно. Уверенно победили ЦСКА — 4:1 было уже после двух периодов. Здорово выступил Александр Радулов, порадовало движение.

Ярославцы возглавляют сводную таблицу КХЛ с внушительным отрывом от преследователей. Команда Никитина выигрывает около 80% от своих матчей. Если так пойдёт дальше, Кубок Континента видится неизбежностью.

Одно из поражений железнодорожникам нанёс «Витязь» (1:2) 14 октября в Балашихе. Главным героем матча стал Максим Дорожко, совершивший 43 сейва. В последней очной встрече погеройствовать у голкипера уже не получилось (пропустил пять шайб).

Отдых и изменение состава перед дедлайном не сильно помогли. 3 января «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:3 ОТ), а затем уступили СКА (2:5). Шансы на выход в плей-офф у «Витязя» ещё есть, но они становятся всё призрачнее. Команда показывает посредственный хоккей и много пропускает.

Напрашивается ставка на П1 + ТБ 4.5 шайбы. Если в Балашихе железнодорожники сумели забросить пять шайб, то в Ярославле тем более должны одержать результативную победу. «Витязь» выиграл только 6 из 18 выездных матчей.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.12.