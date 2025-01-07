Экспресс на КХЛ: «Металлург» тянется к лидерам, «Локомотив» — не подпускает

Встречаем Рождество вместе с лучшим хоккеем на континенте. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на матчи КХЛ, которые будут сыграны 7 января.

Прогноз на матч «Металлург» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2025, вторник. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Под занавес 2024 года «Металлург» набрал прекрасный ход: выиграл восемь из девяти матчей. Отставание от лидеров конференции становится всё меньше. Шансы действующего чемпиона закончить регулярку на первом месте в турнирной таблице Востока возрастают. Вывозят магнитогорцы за счёт уверенной обороны, вратарей и характера. Показательны волевые победы над «Автомобилистом» (2:1 Б) и «Авангардом» (2:1 ОТ). В обоих случаях сравняли в концовке.

На новогодний перерыв команда из Владивостока ушла без праздничного настроения, потерпев четыре поражения подряд. Мотивации прервать череду неудач должно быть много. Хоккеисты будут свежими и отдохнувшими, однако ехать в Магнитогорск после 10 дней простоя — малоприятная задачка.

«Металлург» уже немного вспомнил, что к чему. 5 января размялся на «Амуре». Предлагаем взять П1 + ТМ 6.5 шайбы. Слишком много заброшенных шайб не ждём. Только в одном-единственном из 18 предыдущих матчей с участием магнитогорцев было забито больше шести голов. И за этот отрезок подопечные Разина проиграли только четыре раза.

«Адмирал» чувствует себя уязвимо и редко забивает в гостях (в среднем два года за игру). Хуже клуба из Владивостока на выезде выступают только явные аутсайдеры — «Амур», «Сочи» и «Барыс».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Витязь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2025, вторник. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Игоря Никитина накануне уверенно победили ЦСКА — 4:1 было уже после двух периодов. Здорово выступил Александр Радулов, порадовало движение. Ярославцы возглавляют сводную таблицу КХЛ с внушительным отрывом от преследователей. «Локомтив» выигрывает около 80% от своих матчей. Если так пойдёт дальше, Кубок Континента видится неизбежностью.

Одно из поражений железнодорожникам нанёс «Витязь» (1:2) 14 октября в Балашихе. Главным героем матча стал Максим Дорожко, совершивший 43 сейва. В последней очной встрече погеройствовать у голкипера уже не получилось (пропустил пять шайб).

Отдых и изменение состава перед дедлайном не сильно помогли. 3 января «богатыри» проиграли «Куньлуню» (2:3 ОТ), а затем уступили СКА (2:5). Шансы на выход в плей-офф у «Витязя» ещё есть, но они становятся всё призрачнее. Команда показывает посредственный хоккей и много пропускает.

Напрашивается ставка на П1 + ТБ 4.5 шайбы. Если в Балашихе железнодорожники сумели забросить пять шайб, то в Ярославле тем более должны одержать результативную победу. «Витязь» выиграл только 6 из 18 выездных матчей.

Экспресс на КХЛ 7 января

Ставка 1: «Металлург» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.20.

Ставка 2: «Локомотив» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.20.

Общий коэффициент = 2.20 х 2.20 = 4.84.