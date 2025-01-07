«Атлетик» — «Барселона». Каталонцам очень нужен трофей

8 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся «Атлетик» и «Барселона». Встреча пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 8 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Барселону». Сделать ставку на победу каталонцев предлагается с коэффициентом 1.86, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет примерно 24%.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» (08.01.2025)

«Атлетик» не лучшим образом начал сезон, зато потом обрёл стабильность. Клуб из Бильбао уступил только в 1 из 15 предыдущих матчей чемпионата Испании. «Барселона» — с точностью до наоборот. После яркого старта резко сбавила. Выиграла лишь одну из семи последних встреч в Ла Лиге.

Ханс-Дитер Флик потерял баланс из-за травм ведущих футболистов и общего фона внутри клуба. Простой во время международного перерыва подкосил Роберта Левандовского (не играл из-за повреждения спины). 36-летний поляк принял участие в пяти из шести последних туров Примеры, в которых забил только два мяча.

Ещё много пропустил и растерял тонус Ламин Ямаль. Он может успеть оправиться к игре с «Атлетиком», но велик риск получения новой травмы или рецидива старой. Имеет смысл дождаться полного восстановления вундеркинда и начать выпускать на поле там, где жёсткой борьбы будет меньше.

«Барселоне» принадлежит рекорд по количеству выигранных Суперкубков Испании (14). Но всё это слабо относится к сегодняшнему дню. К тому же «Атлетик» точно не стоит списывать со счетов. В прошлом сезоне именно баски забрали Кубок Испании.

Клуб из Бильбао не спеша прогрессирует под руководством Эрнесто Вальверде. Того самого, который привёл «Барселону» к двум победам в Примере. Ещё во главе с ним сине-гранатовые стали обладателями Кубка и Суперкубка Испании. Тренер наверняка подберёт правильные слова для мотивации подопечных на матч с бывшим клубом.

Две последние очные встречи в Кубке Испании выиграли баски (в обоих случаях в доволнительное время). В этом сезоне они потерпели только три поражения (в два раза меньше, чем «Барселона»). Предлагаем заключить пари на то, что «Атлетик» как минимум не проиграет в основное время.

Каталонцам на фоне бардака очень нужен трофей, однако они, похоже, сейчас банально не способны преодолевать серьёзное сопротивление.

Ставка: «Атлетик» из Бильбао не проиграет за 2.05.