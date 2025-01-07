СКА — «Спартак». Разгром за разгромом

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Спартак» 8 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 28%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча СКА — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.10, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.35. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.90.

Прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (08.01.2025)

Новый год подопечные Романа Ротенберга начали весьма бодро. Разгромили ЦСКА (6:3) и «Витязь» (5:2). Отличная глубина состава позволила тренерскому штабу клуба из Санкт-Петербурга компенсировать травму надолго выбывшего Евгения Кузнецова.

Здорово проявил себя новичок — Павел Акользин: оформил дубль с ЦСКА, а также забил «Витязю». Отлично вписался в команду и выменянный у «Трактора» Илья Карпухин. Появление достаточно опытного, а главное, надёжного защитника развязало руки тренерскому штабу. И атака стала смелее, и оборона окрепла. Красота!

«Спартак» в новом году успел провести пока только один матч — с «Северсталью». У москвичей очень сложный календарь. После СКА им предстоит в гостях сыграть с лидирующим «Локомотивом» и ЦСКА. На выездную серию Алексей Жамнов должен настроить подопечных как можно лучше.

Впрочем, СКА будет мотивирован не хуже. Поддержка родных трибун даст заряд дополнительной энергии. В гостях москвичи выступают здорово, но в Санкт-Петербурге выиграли только одну из шести последних встреч. Серьёзный момент, который нельзя не учитывать.

Если добавить сюда историю игр в Москве, то расклад для красно-белых становится ещё печальнее. Они проиграли в основное время 8 из 10 последних очных встреч. Почему бы не заключить пари на лобовую победу хозяев?

До новогоднего перерыва СКА часто терял очки с клубами из верхней части сводной таблицы КХЛ. Разгромная победа над ЦСКА говорит о том, что удалось здорово усилиться. «Спартак», естественно, не сдастся без боя, но всё же петербуржцы видятся фаворитами.

Ставка: победа СКА за 2.00.