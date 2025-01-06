Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: так много вопросов, так мало ответов

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. После их первого поединка прошло менее полугода, но первый бой оставил слишком много вопросов. Поэтому соперники сразятся снова, чтобы выяснить, кто сильнее.

Дата и время боя Бетербиев — Бивол

Вечер бокса, в главном поединке которого сразятся Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главный бой начнётся не ранее 23:00 мск.

Полный кард вечера бокса 22 февраля с боем Бетербиев — Бивол

Кард, который запланирован на 22 февраля, уже называют сильнейшим в истории. В нём запланированы следующие бои:

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев;

Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер;

Шакур Стивенсон — Флойд Шофилд;

Хамза Шираз — Карлос Адамес;

Верджил Ортис — Исраил Мадримов;

Джошуа Буатси — Каллум Смит;

Чжан Чжилэй — Агит Кабайел.

Что на кону в бою Бетербиев — Бивол

На кону в реванше будет звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В первом бою чемпион мира WBC, IBF и WBO Бетербиев победил чемпиона по версии WBA Бивола.

Где смотреть в прямом эфире бой Бетербиев — Бивол

Информация о трансляции боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом появится позже.

Коэффициенты букмекеров на бой Бетербиев — Бивол

Букмекеры считают шансы боксёров абсолютно равными. За 2.00 можно поставить на то, что Бетербиев снова победит. С таким же коэффициентом принимают пари и на то, что Бивол сумеет взять реванш. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55. При этом на победу Бетербиева нокаутом предлагают поставить за 2.70, а ещё одна победа Артура по очкам идёт за 4.20. В случае с Биволом ситуация обратная: успех Дмитрия решением котируется за 2.45, а на нокаут от него принимают ставки с коэффициентом 10.90.

Чего ждать от реванша Бетербиев — Бивол

Вопросов в этом бою очень много. Фаворита нет, предсказать победителя очень сложно. В близком первом поединке всё решили мелкие нюансы. Оба боксёра доказали, что их тактика имеет право на жизнь. Бетербиев — победитель, ему не нужно ничего менять, даже с учётом того, что первый бой стал первым же для него в карьере, который он не смог завершить нокаутом. Потрясающая выносливость, постоянный прессинг и мощный удар — лучшие союзники Артура.

Что же до Бивола, то и его план в целом сработал. Дмитрий в своём «любительском» стиле переигрывал оппонента, был очень сконцентрирован. Тягаться с ним в технике Бетербиев не сможет. Но у Бивола нет ударной мощи, а в первом поединке он был слишком осторожен. На этот раз он наверняка учтёт ошибки. И сделает вопрос о победителе боя ещё более актуальным.