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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш, дата боя, кто фаворит, где смотреть прямую трансляцию в России

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: так много вопросов, так мало ответов
Пётр Кондаков
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев
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Назвать фаворита в бою двух равных соперников практически невозможно.

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. После их первого поединка прошло менее полугода, но первый бой оставил слишком много вопросов. Поэтому соперники сразятся снова, чтобы выяснить, кто сильнее.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Дата и время боя Бетербиев — Бивол

Вечер бокса, в главном поединке которого сразятся Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главный бой начнётся не ранее 23:00 мск.

Полный кард вечера бокса 22 февраля с боем Бетербиев — Бивол

Кард, который запланирован на 22 февраля, уже называют сильнейшим в истории. В нём запланированы следующие бои:

  • Дмитрий БиволАртур Бетербиев;
  • Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер;
  • Шакур Стивенсон — Флойд Шофилд;
  • Хамза Шираз — Карлос Адамес;
  • Верджил Ортис — Исраил Мадримов;
  • Джошуа Буатси — Каллум Смит;
  • Чжан Чжилэй — Агит Кабайел.

Что на кону в бою Бетербиев — Бивол

На кону в реванше будет звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. В первом бою чемпион мира WBC, IBF и WBO Бетербиев победил чемпиона по версии WBA Бивола.

Где смотреть в прямом эфире бой Бетербиев — Бивол

Информация о трансляции боя-реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом появится позже.

Коэффициенты букмекеров на бой Бетербиев — Бивол

Букмекеры считают шансы боксёров абсолютно равными. За 2.00 можно поставить на то, что Бетербиев снова победит. С таким же коэффициентом принимают пари и на то, что Бивол сумеет взять реванш. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55. При этом на победу Бетербиева нокаутом предлагают поставить за 2.70, а ещё одна победа Артура по очкам идёт за 4.20. В случае с Биволом ситуация обратная: успех Дмитрия решением котируется за 2.45, а на нокаут от него принимают ставки с коэффициентом 10.90.

Чего ждать от реванша Бетербиев — Бивол

Вопросов в этом бою очень много. Фаворита нет, предсказать победителя очень сложно. В близком первом поединке всё решили мелкие нюансы. Оба боксёра доказали, что их тактика имеет право на жизнь. Бетербиев — победитель, ему не нужно ничего менять, даже с учётом того, что первый бой стал первым же для него в карьере, который он не смог завершить нокаутом. Потрясающая выносливость, постоянный прессинг и мощный удар — лучшие союзники Артура.

Что же до Бивола, то и его план в целом сработал. Дмитрий в своём «любительском» стиле переигрывал оппонента, был очень сконцентрирован. Тягаться с ним в технике Бетербиев не сможет. Но у Бивола нет ударной мощи, а в первом поединке он был слишком осторожен. На этот раз он наверняка учтёт ошибки. И сделает вопрос о победителе боя ещё более актуальным.

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