«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Ну сколько можно?!

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 7 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.19, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.72.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (08.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2025, среда. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Очередной раунд нашего любимого «зелёного дерби». Уже четвёртый в сезоне. Пока минимальное преимущество на стороне уфимцев: команды обменялись победами в основное время, а ещё одна игра завершилась в пользу «Салавата Юлаева» в овертайме (3:2 ОТ). Тот самый случай, когда соперники в самом деле стоят друг друга.

Здесь важен контекст. Во всех трёх случаях исход решался на тоненького, в нервных концовках. И всякий раз сильнее оказывался хозяин льда. 5:3 в Уфе в начале сентября, тот самый овертайм в Башкортостане с дублем Джоша Ливо 8 декабря и 3:2 в Казани 10 дней спустя.

И это уже давно не тренд, а натуральная закономерность. Дело в том, что 12 из 13 предыдущих очных встреч в регулярном чемпионате закончились победой домашней команды. Это аж 93% — аномальный, невероятный показатель. Почти всегда разница в счёте была минимальной. Что любопытно, в 60 минут не уложились лишь трижды.

Казалось бы, ситуация простая. П1 — и дело с концом! Но есть устойчивое ощущение, что на этот раз шансы гостей как минимум не ниже. Хотя казалось бы… «Ак Барс» по потерянным очкам идёт на втором месте Восточной конференции, проблемы со здоровьем вратарской бригады остались позади, глубина состава на месте. Плюс свой лёд и поддержка болельщиков. Красота, правда?

Теперь нюансы. Турнирная таблица — не аргумент. «СЮ» вообще лидирует на Востоке по потерянным очкам. Второй момент видится чуть ли не определяющим. Подопечные Виктора Козлова имели аж двое лишних суток на подготовку и восстановление. Никаких проблем со свежестью, зато всё необходимое для дотошного разбора оппонента и настройки игры.

И третье. 2024 год «Салават» завершил мощно: 10 побед из 12 возможных, мало пропущенных шайб. «Ак Барс», напротив, повадился чередовать поражения с победами. Но январь начался для Уфы с кошмарных 1:4 от «Сибири». Причём дома. Самое то, чтобы встряхнуться, собраться с мыслями и перекрыть неудачу победой над принципиальным соперником.

С новосибирцами, к слову, всё было не так уж плохо. Провалились спецбригады: большинство не работало, а три шайбы пропустили в меньшинстве. Плюс от всей души выручал Денис Костин — 38 спасений с 39 бросков. В общем, грустный итог — скорее несчастный случай, чем повод для надрывного разговора о каких-то глубоких проблемах, кризисах и прочих страшных словах. Сезон длинный, дело житейское.

Теперь – к «Ак Барсу». Это «СЮ» копил злобу с 4 января, а казанцы проведут третью игру за пять суток. Поправка: третью нервную и плотную игру. Сначала долго и старательно давили упёртую «Ладу» — 3:1 с первым голом на 50-й минуте и заключительной шайбой в пустые ворота. Следом — визит переродившегося «Авангарда». Драки, много удалений, напряжённая концовка (1:3). Куча энергии потребовалась.

Это всё к чему. Вероятно, гости имеют все основания на преимущество в движении и единоборствах. В какой-то момент у «барсов» могут банально подсесть батарейки. Так что мы бы играли против линии. Вариантов хватает: П2 за 2.85, П2 с нулевой форой за 2.08 или гол «СЮ» в третьем периоде за 1.58. Зависит от вашей склонности к риску. Нам больше нравится промежуточный вариант с подстраховкой.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с нулевой форой за 2.08.