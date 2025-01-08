Экспресс на КХЛ: чудо в Уфе и мастер-класс в Санкт-Петербурге

В среду в КХЛ состоятся сразу несколько ярких встреч. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи, которые будут сыграны 8 января.

Прогноз на матч СКА — «Спартак»

Новый год подопечные Романа Ротенберга начали весьма бодро. Разгромили ЦСКА (6:3) и «Витязь» (5:2). «Спартак» в новом году успел провести пока только один матч — с «Северсталью». Проиграл. У москвичей очень сложный календарь. После СКА им предстоит в гостях сыграть с лидирующим «Локомотивом» и ЦСКА.

В гостях москвичи выступают здорово, но в Санкт-Петербурге выиграли только одну из шести последних встреч. Серьёзный момент, который нельзя не учитывать. Если добавить сюда историю игр в Москве, то расклад для красно-белых становится ещё печальнее. Они уступили в основное время в 8 из 10 последних очных встреч. Почему бы не заключить пари на лобовую победу хозяев?

До новогоднего перерыва СКА часто терял очки с клубами из верхней части сводной таблицы КХЛ. Разгромная победа над ЦСКА говорит о том, что удалось здорово усилиться. «Спартак», естественно, не сдастся без боя, но всё же петербуржцы видятся фаворитами.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2025, среда. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

12 из 13 предыдущих очных встреч в регулярном чемпионате закончились победой домашней команды. Есть подозрение, что удивительная статистика испортится. Подопечные Виктора Козлова имели аж двое лишних суток на подготовку и восстановление. Никаких проблем со свежестью, зато всё необходимое для дотошного разбора оппонента и настройки игры.

Кроме того, 2024 год «Салават» завершил мощно: 10 побед из 12 возможных, мало пропущенных шайб. «Ак Барс», напротив, повадился чередовать поражения с победами. Но январь начался для Уфы с кошмарных 1:4 от «Сибири». Причём дома. Самое то, чтобы встряхнуться, собраться с мыслями и перекрыть неудачу победой над принципиальным соперником.

Теперь – к «Ак Барсу». Это «СЮ» копил злобу с 4 января, а казанцы проведут третью игру за пять суток. Поправка: третью нервную и плотную игру. Сначала долго и старательно давили упёртую «Ладу» — 3:1 с первым голом на 50-й минуте и заключительной шайбой в пустые ворота. Следом — визит переродившегося «Авангарда». Драки, много удалений, напряжённая концовка. Куча энергии потребовалась.

Это всё к чему. Вероятно, гости имеют все основания на преимущество в движении и единоборствах. В какой-то момент у «барсов» могут банально подсесть батарейки. Так что мы бы играли против линии. На итоговую победу гостей дают 2.08 — очень соблазнительно.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2025, среда. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

После пяти побед подряд подопечные Вадима Епанчинцева уступили «Нефтехимику» (1:2). Запас сил начал иссякать. Выезд в Нижний Новгород станет для новосибирцев третьей игрой в гостях подряд. Нижегородцы, в свою очередь, выиграли только 3 из 10 предыдущих матчей. После разгромного поражения от минского «Динамо» (0:3) дело дошло до корректировок в тренерском штабе Игоря Ларионова, общения хоккеистов друг с другом и с тренерами.

Помогло. Автозаводцы отомстили минчанам на выезде — 4:2, однако соперник не показал лучшей игры, в то время как нижегородцы выложились на полную. Хаос и ошибки никуда не делись. У «Торпедо» очень плохая статистика выступлений в родных стенах. Дома нижегородцы уступили в 14 из 20 матчей. За этот отрезок они забросили только 45 шайб, хотя в целом у команды с результативностью порядок (130 шайб в 41 встрече).

«Сибирь» в гостях выступает классно (выиграла в основное время 11 из 22 матчей). Предугадать ход предстоящей встречи становится сложно. Предлагаем заключить пари на ТМ 5.5 шайбы. В шести последних играх новосибирцы пропустили только восемь шайб, но и результативность у них не самая высокая.

Экспресс на КХЛ 8 января

Ставка 1: СКА победит за 2.05.

Ставка 2: победа «СЮ» с учётом овертайма и буллитов за 2.08.

Ставка 3: тотал меньше 5.5 гола в матче «Торпедо» — «Сибирь» за 1.70.

Общий коэффициент = 2.05 х 2.08 х 1.70 = 7.25.