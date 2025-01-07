«Торпедо» — «Сибирь». Ларионов ходит по краю

У нижегородцев 14 поражений дома и хаос в игре. Победа над минчанами не вселяет уверенности.

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» примет «Сибирь». Встреча пройдёт на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 8 января 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.97, что примерно равно 49% вероятности. Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.70 (около 26% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торпедо» — «Сибирь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.53. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Сибирь» Новосибирск (08.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2025, среда. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» и «Сибирь» ведут борьбу за выход в плей-офф. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, новосибирцы – на той же строчке, но в Восточной конференции.

У автозаводцев положение заметно приятнее. Отрыв от идущего следом «Куньлуня» составляет шесть очков. К «Сибири» тем временем вплотную приблизились «Нефтехимик» и «Лада». Запаса нет, каждая ошибка может привести к падению.

После пяти побед подряд подопечные Вадима Епанчинцева уступили «Нефтехимику» (1:2). Запас сил иссякает. Выезд в Нижний Новгород станет для новосибирцев третьей игрой в гостях подряд. Хватит ли энергии? С желанием и страстью полный порядок. И в защите действуют слаженно.

Нижегородцы, в свою очередь, выиграли только 3 из 10 предыдущих матчей. После разгромного поражения от минского «Динамо» (0:3) дело дошло до корректировок в тренерском штабе Игоря Ларионова, специального собрания хоккеистов друг с другом и тренерами.

Помогло. Автозаводцы отомстили минчанам на выезде — 4:2, однако соперник не показал лучшего хоккея, в то время как нижегородцы выложились на полную. Хаос и ошибки никуда не делись. Нет уверенности, что с «Сибирью» команда Ларионова выступит с таким же рвением. Эмоций накануне выплеснули достаточно.

У «Торпедо» очень плохая статистика выступлений в родных стенах. Дома нижегородцы проиграли 14 из 20 матчей. За этот отрезок забросили только 45 шайб, хотя в целом с результативностью порядок (130 шайб в 41 встрече). «Сибирь» в гостях выступает классно (победила в основное время в 11 из 22 игр).

Предугадать ход предстоящего матча становится сложно. Предлагаем заключить пари на ТМ 5 шайб. В шести последних встречах новосибирцы пропустили только восемь раз, но и результативность у них далеко не самая высокая (в среднем за игру забивают 2,5 гола).

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 2.02.