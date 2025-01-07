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Тоттенхэм — Ливерпуль, прогноз на матч Кубка лиги Англии 8 января 2025 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Разговоры про квадрупл на низком старте
Михаил Коробов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», прогноз на матч 08.01
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Арне Слот попробует сделать то, что не удалось Юргену Клоппу — выиграть четыре трофея в сезоне.

8 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 8 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет примерно 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (08.01.2025)

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

22 декабря соперники встречались в АПЛ. Несмотря на поддержку родных болельщиков, лондонцы уступили с разгромным счётом — 3:6. И это ещё повезло. Мерсисайдцы могли забить в два раза больше. Тем временем «Ливерпуль» проводит выдающийся сезон. Подопечные Арне Слота уступили в одном-единственном из 28 официальных матчей и четыре раза сыграли вничью. Доминируют, что тут добавить.

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Далеко в отрыв от преследователей по системе «гол+пас» ушёл Мохамед Салах. В среднем за матч в АПЛ он совершает 1,6 результативного действия. Забив в предыдущем туре в ворота «Манчестер Юнайтед», египтянин сравнялся с Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров лиги всех времён (175 голов).

В Кубке лиги Англии Слот чаще всего выпускает Салаха в концовке, в основном для сохранения тонуса. Результат обеспечивает талантливая молодёжь. У «Тоттенхэма» длина скамейки запасных значительно меньше. Велика вероятность, что с мерсисайдцами он сыграет основным составом.

Идеи Ангелоса Постекоглу, которые в прошлом сезоне были в новинку и воодушевляли, выдохлись после столкновения с суровой реальностью. «Шпоры» проиграли 10 из 20 матчей АПЛ и три раза сыграли вничью. Уступив в предыдущем туре «Ньюкаслу» (1:2), они спустились на 12-ю строчку турнирной таблицы.

С 2008 года «Тоттенхэм» не взял ни одного трофея. У него сформировался менталитет, далёкий от чемпионского. Предлагаем проверить П2 + ТБ 2.5 мяча. «Шпоры» пропускают часто (в среднем за игру 1,5 мяча). Мерсисайдцы в среднем за матч забивают 2,5 гола. Им не составит труда подарить ещё один голевой триллер в Лондоне.

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Юрген Клопп оставил Арне Слоту прекрасный багаж. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы исправно добирались до финальных стадий Кубка и Кубка лиги Англии. В прошлом году даже выиграли последний турнир. Всё благодаря отменной работе по развитию юных талантов.

Второй состав «Ливерпуля», конечно, уступает основному, однако индивидуального мастерства там всё равно с запасом. Сейчас бы только не поддаться искушению и не начать традиционные разговоры о квадрупле. Прежде ничем хорошим это не заканчивалось.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

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