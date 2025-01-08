Экспресс на футбол: горе «Барселоны» и восторг «Ливерпуля»

Среда полностью посвящена кубкам. Авторы «Чемпионата» собрали для вас экспресс на 8 января из встреч Суперкубка Испании и Кубка лиги Англии.

Прогноз на матч «Атлетик» Б — «Барселона»

«Атлетик» не лучшим образом начал сезон, зато потом обрёл стабильность. Клуб из Бильбао уступил только в 1 из 15 предыдущих матчей чемпионата Испании. «Барселона» — с точностью до наоборот. После яркого старта резко сбавила. Выиграла лишь одну из семи последних встреч в Ла Лиге. Травмы, скандалы, ситуация с Дани Ольмо — атмосферу внутри даже представлять не хочется.

Клуб из Бильбао не спеша прогрессирует под руководством Эрнесто Вальверде. Того самого, который привёл «Барселону» к двум победам в Примере. Ещё во главе с ним сине-гранатовые стали обладателями Кубка и Суперкубка Испании. Тренер наверняка подберёт правильные слова для мотивации подопечных на матч с бывшим клубом.

Две последние очные встречи в Кубке Испании выиграли баски (в обоих случаях – в дополнительное время). В этом сезоне они потерпели только три поражения (в два раза меньше, чем «Барселона»). Предлагаем заключить пари на то, что «Атлетик» как минимум не проиграет в основное время. Даже удивительно, что с учётом состояния сине-гранатовых коэффициент превышает «двойку».

Каталонцам на фоне бардака очень нужен трофей, однако они, похоже, сейчас банально не способны преодолевать серьёзное сопротивление. А баски это самое сопротивление непременно обеспечат.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проводит выдающийся сезон. Подопечные Арне Слота уступили в одной-единственной из 28 официальных встреч и четыре раза сыграли вничью. Недавние 6:3 с «Тоттенхэмом» ещё свежи в памяти. И это ещё лондонцы легко отделались.

Идеи Ангелоса Постекоглу, которые в прошлом сезоне были в новинку и воодушевляли, выдохлись после столкновения с суровой реальностью. «Шпоры» проиграли 10 из 20 матчей АПЛ и три раза сыграли вничью. Уступив в предыдущем туре «Ньюкаслу» (1:2), они спустились на 12-ю строчку турнирной таблицы.

С 2008 года «Тоттенхэм» не взял ни одного трофея. У него сформировался менталитет, далёкий от чемпионского. Предлагаем проверить П2 + ТБ 2.5 мяча. «Шпоры» пропускают часто (в среднем за игру 1,5 мяча). Мерсисайдцы в среднем за матч забивают 2,5 гола. Им не составит труда подарить ещё один голевой триллер в Лондоне даже на фоне экспериментов с составом.

Экспресс на футбол 8 января

Ставка 1: «Атлетик» не проиграет в основное время за 2.05.

Ставка 2: «Ливерпуль» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

Общий коэффициент = 2.05 х 2.10 = 4.31.