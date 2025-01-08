Клопп не смог, а Слот — сделает. «Ливерпуль» проведёт исторический сезон

У «Тоттенхэма» много травм, но нет характера. А значит — и шансов.

8 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев убеждён в успехе мерсисайдцев.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 8 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.70, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.20 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет примерно 20%.

Ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (08.01.2025)

Забавно, но предсказуемый по результатам «Ливерпуль» с его бесконечными победными сериями и всего одним поражением за первую часть сезона привёл меня к двум подряд неудачным прогнозам на матчи с участием «красных». Фора (+1.5) на «Вест Хэм» сгорела с запасом, а победа над «Манчестер Юнайтед» не зашла из-за ничьей.

Пробую снова – и беру чистую победу «Ливерпуля» в полуфинале Кубка английской лиги. Дело даже не столько в силе «красных», хотя она не вызывает никаких сомнений уже довольно давно. Речь скорее в стилистическом удобстве для них ближайшего соперника – «Тоттенхэма».

«Шпоры» находятся на 12-м месте в Премьер-лиге, пропустили 30 мячей за 20 туров, проиграли в пяти из девяти предыдущих матчей и находятся всё ближе к отставке главного тренера. И вот на таком фоне принимать лучший клуб Европы последних месяцев врагу не пожелаешь.

Постекоглу поставил симпатичный футбол – особенно для нейтральных зрителей. Приверженность атакующему стилю, высокий прессинг, попытка гнуть свою линию независимо от силы и статуса оппонента. Да и любителям ставок хорошо – ведь регулярно залетают исходы на тотал больше.

Вот только для болельщиков «Тоттенхэма» это беда. А иногда — натуральное горе. Результаты отвратительные, постоянные «привозы», и вот уже руководство думает (по слухам журналистов и котировкам зарубежных букмекеров) о смене главного тренера.

Да, Кубок лиги – один из немногих реальных шансов на трофей для «Тоттенхэма», но разве команда изменится за один матч при максимально принципиальном наставнике? Я в это не верю. Скорее положусь на желание и стремление «Ливерпуля» сделать квадрупл.

У «красных» есть возможность взять все трофеи сезона, для начала нужно выйти в финал Кубка лиги. Плюс реабилитироваться за домашнюю ничью с «Ман Юнайтед», иначе кто-то опять заговорит о спаде. Не будь той потери очков, поверить в успех лондонцев было бы проще. А так… С «дьяволами» выступили ниже привычного уровня? Самое время исправляться.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

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