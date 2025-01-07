Возвращение Дудаковой и две победы россиян. Чего ждать от UFC Fight Night 249

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт первый турнир года UFC Fight Night 249. В главном его бою встретятся Маккензи Дёрн и Аманда Рибас, а ещё мы увидим сразу три боя с участием россиян. Виктория Дудакова сразится с Фатимой Клайн, Роман Копылов — с Крисом Кёртисом, а Магомед Гаджиясулов — с Бруно Лопесом. Вечер единоборств стартует в 00:00 мск, бои основного карда — в 3:00 мск.

Где смотреть UFC Fight Night 249

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 249 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 249

Основной кард:

Маккензи Дёрн — Аманда Рибас;

Сантьяго Понциниббио — Карлстон Харрис;

Абдул Разак Альхассан — Сезар Алмейда;

Крис Кёртис — Роман Копылов;

Кристиан Родригес — Остин Баши;

Пунаэле Сориано — Урош Медич.

Предварительный кард:

Хосе Джонсон — Фелипе Бунес;

Марко Тулио — Игорь Потеря;

Тиаго Мойзес — Трей Огден;

Престон Парсонс — Джейкоб Смит;

Эрнеста Карецкайте — Николь Кальяри;

Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес;

Фатима Клайн — Виктория Дудакова;

Нурулло Алиев — Джо Солецки.

Главный бой — Дёрн — Рибас

Это будет второй бой между этими соперницами. В 2019 году уверенную победу одержала Рибас. Она фаворит и сейчас, поставить на её победу можно за 1.49, а на успех Дёрн дают 2.70.

Кажется, Аманда достигла своего потолка. Да, она чертовски хороша в борьбе, да и в стойке вполне может потрясти любого оппонента. Но вот защиты как не было, так и нет. Что не может не сказываться в боях с серьёзными оппонентами.

Другой вопрос, что сейчас предстоит сражаться с Дёрн, у которой нет нокаутирующего удара. В стойке у Рибас будет явное превосходство. В партере Маккензи может побороться, но в первом бою она уступила и в этом компоненте. И, честно говоря, непонятно, за счёт чего она сможет провести второй бой по-другому.

Клайн — Дудакова

Виктория Дудакова возвращается в октагон после первого поражения. Бой с Сэм Хьюз получился очень сложным, в итоге — проигрыш раздельным решением. Да, тренеры говорили, что Виктория вышла на бой больной, но кто сейчас об этом вспомнит?

Теперь россиянке предстоит бой против Фатимы Клайн. У неё один бой и одно поражение в UFC. Тем не менее американку считают явным фаворитом поединка. На неё дают коэффициент 1.22, а на Дудакову — 4.50.

Почему так? Слишком чувствительным оказалось поражение. Не хватило физической выносливости и скорости (возможно, это как раз следствие болезни). Клайн выглядит посильнее в стойке, да и в плане кардио даже в проигранном бою смотрелась неплохо. Шанс россиянки — в постоянном давлении, этого Клайн не любит. Тренер Дудаковой уже пообещал удивить соперницу. Посмотрим, произойдёт ли это.

Копылов — Кёртис

Роман Копылов постепенно продвигается в рейтинге. У россиянина всего одно поражение в шести боях. Сейчас предстоит сразиться с достаточно известным средневесом Крисом Кёртисом, который достаточно опасен, хоть и выпал из рейтинга. Победа приблизит Романа к топ-15.

Копылов — достаточно универсальный боец, разнообразный в стойке, но и в борьбе прибавляющий. Кёртис же делает ставку на бокс. Плюс ко всему он несравнимо опытнее. Но возраст берёт своё, измотать Копылова не получится. Поэтому коэффициент 1.30 на победу Романа выглядит правильно. Шансы американца оценили котировкой 3.66.

Гаджиясулов — Лопес

Этот бой обещает стать одним из самых зрелищных в этот вечер. Гаджиясулов — непобеждённый боец, на счету которого, правда, пока всего один бой в UFC. Он сложился тяжело, но россиянин раздельным решением всё же одолел Брендсона Рибейро.

Лопес же, кстати говоря, тому самому Рибейро проиграл. Поэтому неудивительно. что Магомеда ведут фаворитом. Ставка на него доступна за 1.32, а на бразильца предлагают 3.52. Пожалуй, единственное сомнение в Гаджиясулове — его первый бой. Сложной получилась победа, да и сам Магомед признался, что разочарован дебютом.

Россиянин, представляющий Бахрейн, техничнее и быстрее, так что здесь мы вправе ждать зрелищную победу. Скорее, досрочную.