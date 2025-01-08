«Реал» Мадрид — «Мальорка». Ясно-понятно

Нет смысла делать вид, что здесь есть интрига.

9 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Игра пройдёт в городе Джидда (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Коэффициенты на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Мальорка» 9 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу мадридцев предлагается с коэффициентом 1.43, что равно приблизительно 70% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 7.90 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Мальорка» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Мальорка» (09.01.2025)

Преодолев спад, мадридский «Реал» отправился на охоту за трофеями. Легко и без хлопот вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поднялся на первую строчку в турнирной таблице Примеры. Правда, по потерянным очкам пока что лидируют соседи — «Атлетико».

Карло Анчелотти представляется возможность выиграть третий из четырёх последних розыгрышей Суперкубка Испании. Чего душой кривить, с турнирной сеткой повезло. Для начала в полуфинале нужно победить проводящую один из лучших сезонов в истории «Мальорку».

Красно-чёрные могут впервые в истории раздобыть путёвку в еврокубки. Они расположились на шестой строчке Ла Лиги. Единственное — бо́льшая часть очков набрана с клубами из нижней части турнирной таблицы Примеры. А здесь уровень сопротивления принципиально иной.

На последнем отрезке тактика Аррасате с акцентом на надёжность защиты не шибко эффективна. В предыдущих восьми турах чемпионата Испании – четыре поражения против четырёх побед. За этот отрезок «Мальорка» пропустила 13 мячей. Пять получила от «Барселоны» (1:5). Также она разгромно уступила «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании. Состав, впрочем, был далёк от оптимального.

«Реал» в последних четырёх турах Примеры потерял очки только с кусачим «Райо Вальекано» (3:3). Зато победил «Жирону» (3:0), «Севилью» (4:2) и «Валенсию» (2:1). Раззабивался Килиан Мбаппе. По итогам декабря он был признан лучшим игроком «сливочных».

Мбаппе начал проникаться культурой «сливочных», добавив в эффективности. Осталось только выиграть в составе «Королевского клуба» трофей для закрепления пройденного материала. Проверим П1 + ТБ 2.5 мяча. Когда «Реал» в форме, то забивает много. А сейчас «Реал» в форме.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.