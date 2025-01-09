Экспресс с коэффициентом 4.70: «Реал» вышел на охоту

Мадридцы вступают в борьбу за Суперкубок Испании. Кто не спрятался, я не виноват.

Четверг — снова время кубков. Авторы «Чемпионата» собрали для вас экспресс на матчи Суперкубка Испании и Кубка Англии, которые будут сыграны 9 января.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Мальорка»

Преодолев спад, мадридский «Реал» отправился на охоту за трофеями. Легко и без хлопот вышел в 1/8 финала Кубка Испании, поднялся на первую строчку в турнирной таблице Примеры. Правда, по потерянным очкам пока что лидируют соседи — «Атлетико». Зато Карло Анчелотти представляется возможность победить в третьем из четырёх последних розыгрышей Суперкубка Испании.

Чего душой кривить, с турнирной сеткой повезло. Для начала в полуфинале нужно победить проводящую один из лучших сезонов в истории «Мальорку». Красно-чёрные расположились на шестой строчке Ла Лиги. Единственное — бо́льшая часть очков набрана с клубами из нижней части турнирной таблицы Примеры. А здесь уровень сопротивления принципиально иной.

На последнем отрезке тактика Аррасате с акцентом на надёжность защиты не шибко эффективна. В предыдущих восьми турах чемпионата Испании четыре поражения против четырёх побед. За этот отрезок «Мальорка» пропустила 13 мячей. Пять получила от «Барселоны» (1:5). Также она разгромно уступила «Понтеведре» (0:3) в Кубке Испании. Состав, впрочем, был далёк от оптимального.

«Реал» в последних четырёх турах Примеры потерял очки только с кусачим «Райо Вальекано» (3:3). Зато победил «Жирону» (3:0), «Севилью» (4:2) и «Валенсию» (2:1). Раззабивался Килиан Мбаппе. По итогам декабря он был признан лучшим игроком «сливочных». Возьмём П1 + тотал больше 2.5 гола. Когда «Реал» в форме, то забивает много. А сейчас «Реал» в форме.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Уотфорд»

Третий раунд Кубка Англии, две предыдущие стадии соперники пропустили. По статусу лондонцы однозначно выше. Они не просто выступают в АПЛ, но и делают это очень достойно. 30 очков за 20 туров, девятое место в турнирной таблице и действующая серия из восьми матчей без поражений. Тут надо бы добавить, что на упомянутом отрезке «дачники» встречались, например, с «Тоттенхэмом», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Челси».

«Уотфорд» увяз в Чемпионшипе: третий сезон подряд проводит во втором по силе дивизионе Англии. Без успехов. В прошлом году заняли 15-е место, сейчас располагаются на девятой строчке. Зона плей-офф совсем близко, а вот мечтать о прямом повышении в классе однозначно не приходится. В последних турах результаты грустные — три поражения подряд. И четыре — в пяти предыдущих встречах.

Обычно клубы из низших лиг делают ставку на кубки, но здесь ситуация обратная. «Шершням» важнее зацепиться за зону плей-офф и выйти из кризиса, чем преодолеть пару лишних стадий в Кубке страны. «Фулхэм» очень любит ничьи, зато имеет очевидное преимущество в уровне исполнителей, поддержку полных трибун и уверенное положение в АПЛ. Зона вылета аж в 14 очках позади!

На таком фоне лондонцам логично сделать ставку на Кубок Англии. Поэтому ждём от них скорее экспериментального, чем второго состава. И победы, разумеется. Лезть в больше форы не рискнём, после плотного новогоднего календаря гнаться за большим преимуществом опасно. Важнее беречь силы. А вот П1 всухую за 2.28 — это хорошо. Что-то в духе 1:0 или 2:0 тут просматривается.

Экспресс на футбол 9 января

Ставка 1: «Реал» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.06.

Ставка 2: «Фулхэм» победит всухую за 2.28.

Общий коэффициент = 2.06 х 2.28 = 4.70.