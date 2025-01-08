«Лада» — «Барыс». Провалиться под лёд от стыда

9 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» примет «Барыс». Встреча пройдёт на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Лада» — «Барыс» 9 января 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лады» в основное время предлагается с коэффициентом 1.86, что равно приблизительно 51% вероятности. Победа «Барыса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 27%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Лада» — «Барыс» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.82, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.00. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.30.

Прогноз на матч КХЛ «Лада» Тольятти — «Барыс» Астана (09.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лада» расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от идущей на восьмом месте «Сибири» небольшое. Однако не стоит питать иллюзий, что у тольяттинцев всё хорошо. С такой игрой и таким общим состоянием клуба в плей-офф делать нечего.

После расставания с Олегом Браташом «Лада» предсказуемо начала регрессировать. На последнем отрезке результаты, мягко говоря, не впечатляющие. Проиграны шесть из девяти предыдущих матчей в основное время. Одолели только перестраивающийся «Авангард» (4:3), нестабильный «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (5:0).

Неужели у астанчан дела идут настолько плохо, что они крупно уступили таким тольяттинцам, да ещё и дома? Вопрос риторический. «Барыс» выиграл всего лишь 1 из 17 последних встреч. 14 поражений потерпел по итогам 60 минут. Сущий кошмар!

Галым Мамбеталиев защищает подопечных, отмечая постепенный прогресс и трудолюбие молодёжи. А что ему остаётся при таком подборе исполнителей? У астанчан отсутствует поставленная игра как в атаке, так и в обороне. В предыдущих 17 встречах заброшено только 18 шайб, зато пропущено аж 50.

В последнем матче «Барыс» выступил с запредельным желанием и смог доставить неприятности «Автомобилисту» (2:3 Б). Эмоционального подъёма и улучшения результатов не предвидится. Астанчане — главный аутсайдер лиги. По потерянным очкам они замыкают сводную таблицу КХЛ.

В этом соперничестве кризисных команд фаворитом видится «Лада». Всё же у неё дела идут не настолько плохо. Предлагаем заключить пари на лобовую победу тольяттинцев. Они выиграли в основное время все пять последних официальных очных встреч.

Ставка: победа «Лады» за 1.86.