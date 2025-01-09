Экспресс на КХЛ: «Адмирал» воспользуется состоянием «Автомобилиста»

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи КХЛ, которые будут сыграны в четверг, 9 января.

Прогноз на матч «Лада» — «Барыс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

После расставания с Олегом Браташом «Лада» предсказуемо начала регрессировать. На последнем отрезке результаты, мягко говоря, не впечатляющие. Проиграны шесть из девяти предыдущих матчей в основное время. Одолели только перестраивающийся «Авангард» (4:3), нестабильный «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (5:0).

Неужели у астанчан дела идут настолько плохо, что они крупно уступили таким тольяттинцам, да ещё и дома? Вопрос риторический. «Барыс» выиграл всего лишь 1 из 17 последних встреч. 14 поражений потерпел по итогам 60 минут. Галым Мамбеталиев защищает подопечных, отмечая постепенный прогресс и трудолюбие молодёжи. А что ему остаётся при таком подборе исполнителей?

У астанчан отсутствует поставленная игра как в атаке, так и в обороне. В предыдущих 17 встречах заброшено только 18 шайб, зато пропущено аж 50. В отдельных случаях они могут прыгнуть выше головы и зацепиться (накануне попили кровушки у «Автомоболиста», но всё же уступили), однако это сугубо разовые вспышки.

В этом соперничестве кризисных команд фаворитом видится «Лада». Всё же у неё дела идут не настолько плохо. Предлагаем заключить пари на лобовую победу тольяттинцев. Они выиграли в основное время все пять последних официальных очных встреч.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 января 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

У соперников немало общего. Обе команды входят в зону плей-офф, но прежде всего благодаря мощному старту. А в последнее время выступают откровенно слабо. «Автомобилист», например, в 10 заключительных матчах 2024 года потерпел восемь поражений. В новом году вышел на лёд дважды — всухую проиграл «Трактору» (0:2) и накануне одержал долгожданную победу.

Дальше – нюансы. Во-первых, одолели «Барыс», а это худший клуб лиги. Во-вторых, с горем пополам: дожали только в серии буллитов, показывали откровенно невзрачный хоккей и уступили по числу бросков. То есть говорить о каком-то выздоровлении и возвращении результатов образца первой половины ноября не приходится. Хотя положение в таблице устойчивое: 50 очков, пятая строчка на Востоке.

Об «Адмирале» такого не скажешь. «Моряки» идут седьмыми на Востоке, но по потерянным очкам они хуже «Сибири», а запас перед «Нефтехимиком» минимален. Ещё совсем недавно ситуация была гораздо приятнее. А дальше — выездная серия и пять поражений подряд. Тут снова важен контекст: уступали только в одну-две шайбы, дважды ушли в дополнительное время, а среди оппонентов не было пассажиров. «Динамо», СКА, дважды — «Сибирь», а затем «Металлург».

Вероятно, удача несколько задолжала подопечным Леонида Тамбиева. Они явно заслуживали большего. А тут — находящийся в слабой форме «Автомобилист», которому голы в последнее время даются с трудом. При этом на Х2 дают больше «двойки», а ИТБ 1.5 гола «Адмирала» можно взять за 1.67. Две проблемные команды, одинаковое время на восстановление, сильный перекос в линии — пойдём против течения.

Экспресс на КХЛ 9 января

Ставка 1: «Лада» победит за 1.88.

Ставка 2: «Адмирал» не проиграет за 2.05.

Общий коэффициент = 1.88 х 2.05 = 3.85.