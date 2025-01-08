Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: когда шансы чемпиона минимальны

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном событии вечера претендент Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Россиянин наконец добрался до титульного боя и готов завоевать титул.

Дата и время боя Двалишвили — Нурмагомедов

Турнир UFC 311, в соглавном поединке которого сразятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов, пройдёт в ночь с 18 на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США). Титульный бой в легчайшем весе стартует ориентировочно в 7:30 мск.

Полный кард UFC 311 19 января с боем Двалишвили — Нурмагомедов

Полный кард вечера единоборств UFC 311 выглядит следующим образом:

Ислам Махачев — Арман Царукян;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер;

Джонни Уокер — Богдан Гуськов;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Седрик Дюма;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернардо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Где смотреть в прямом эфире бой Двалишвили — Нурмагомедов

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Двалишвили — Нурмагомедов

Букмекеры считают фаворитом боя Нурмагомедова. На победу россиянина дают коэффициент 1.24. Шансы Двалишвили оценили котировкой 4.40, а на ничью можно сделать ставку за 64.00.

На ТБ 4.5 раунда предлагают коэффициент 1.41, а обратный исход доступен за 2.80.

Чего ждать от боя Двалишвили — Нурмагомедов

В принципе, по букмекерским коэффициентам всё понятно. Аналитики, да и многочисленные поклонники UFC ждут, что фамилия Нурмагомедов снова будет чемпионской. Умар разобрался с Кори Сэндхагеном и доказал, что он может побеждать и очень серьёзных соперников. 25 минут в высочайшем темпе, с отличным тактическим рисунком. Всё это нас ждёт и в предстоящем бою.

Умар куда более изобретателен и подвижен. Да, Двалишвили — очень мощный, наверняка он постарается задавить россиянина прессингом, но Мераб в своих порывах частенько забывает о защите. Наверняка Нурмагомедов воспользуется этим. Шона О'Мэлли он победил за счёт своей мощи в партере, однако Умар в грэпплинге не уступит ему. Двалишвили остаётся очень сильным бойцом, и его шансы нельзя назвать нулевыми, он может удивить. Но дисциплина и креативность на стороне его соперника. Так что предложенные коэффициенты если и перекошены в сторону Нурмагомедова, то совсем ненамного. К тому же грузинский боец расплёскивает энергию перед боем, постоянно пытаясь свести всё к какому-то трэш-току. Здесь Умар ведёт себя куда собраннее. И это обязательно поможет ему в титульном поединке.