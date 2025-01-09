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Боруссия — Байер, прогноз на матч Бундеслиги 10 января 2025 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Боруссия» Д — «Байер». «Бавария» напряжётся
Михаил Коробов
«Боруссия» Д — «Байер», прогноз на матч
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Подопечные Хаби Алонсо догоняют. Мюнхенцы могут закончить ещё один сезон без трофеев.

10 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Дортмунд» финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет действующего чемпиона Германии — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Байер» 10 января

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности. Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 2.85 — приблизительно 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Байер» (10.01.2025)

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам прошлого сезона «Байеру» удалось то, на что у дортмундской «Боруссии» уже много лет не хватает духу. «Фармацевты» выиграли чемпионат Германии без единого поражения. Они не дрогнули в матчах с мюнхенской «Баварией» и в других важных встречах. В финале Лиги Европы не задалось, зато Кубок Германии забрали.

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Хаби Алонсо воспитал обладающую характером и менталитетом победителя команду. Сколько неудачно складывающихся матчей «львы» перевернули в концовке? Не сосчитать! Новый сезон начался не особенно удачно, но постепенно действующий чемпион исправляется.

«Бавария» начала терять очки, а у «Байера» одна за другой пошли уверенные победы: выиграны пять предыдущих встреч Бундеслиги. В минувшем туре «фармацевты» разгромили колючий «Фрайбург» (5:1). Патрик Шик оформил покер. Почти все голы забил с передач Флориана Вирца. Они начали вспоминать свою лучшую игру!

Это не значит, что «Байер» легко обойдёт дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне соперники встречались дважды, обе игры завершились со счётом 1:1. В текущем розыгрыше Бундеслиги жёлто-чёрные ещё ни разу не проиграли в Дортмунде. Дома они выступают лучше всех в лиге. Опасно.

Впрочем, дома дортмундцы всё же уязвимы. В предыдущем туре Лиги чемпионов они уступили в родных стенах «Барселоне» (2:3), у которой уже тогда намечался спад. А всего жёлто-чёрные выиграли 7 из 15 матчей Бундеслиги. Предлагаем заключить пари на лобовую победу «Байера». Сокращение отставания от «Баварии» воодушевляет!

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Дортмундцы нестабильны. Непохоже, что им хватит волевых качеств, чтобы остановить набравшего ход действующего чемпиона Германии. Подопечные Нури Шахина располагаются на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Их потолком видится третье место. И то – для получения бронзы и путёвки в Лигу чемпионов нужно прибавлять.

Ставка: победа «Байера» за 2.55.

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