«Боруссия» Д — «Байер». «Бавария» напряжётся

Подопечные Хаби Алонсо догоняют. Мюнхенцы могут закончить ещё один сезон без трофеев.

10 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Дортмунд» финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет действующего чемпиона Германии — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Байер» 10 января

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет около 38% вероятности. Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 2.85 — приблизительно 34%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Байер» (10.01.2025)

По итогам прошлого сезона «Байеру» удалось то, на что у дортмундской «Боруссии» уже много лет не хватает духу. «Фармацевты» выиграли чемпионат Германии без единого поражения. Они не дрогнули в матчах с мюнхенской «Баварией» и в других важных встречах. В финале Лиги Европы не задалось, зато Кубок Германии забрали.

Хаби Алонсо воспитал обладающую характером и менталитетом победителя команду. Сколько неудачно складывающихся матчей «львы» перевернули в концовке? Не сосчитать! Новый сезон начался не особенно удачно, но постепенно действующий чемпион исправляется.

«Бавария» начала терять очки, а у «Байера» одна за другой пошли уверенные победы: выиграны пять предыдущих встреч Бундеслиги. В минувшем туре «фармацевты» разгромили колючий «Фрайбург» (5:1). Патрик Шик оформил покер. Почти все голы забил с передач Флориана Вирца. Они начали вспоминать свою лучшую игру!

Это не значит, что «Байер» легко обойдёт дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне соперники встречались дважды, обе игры завершились со счётом 1:1. В текущем розыгрыше Бундеслиги жёлто-чёрные ещё ни разу не проиграли в Дортмунде. Дома они выступают лучше всех в лиге. Опасно.

Впрочем, дома дортмундцы всё же уязвимы. В предыдущем туре Лиги чемпионов они уступили в родных стенах «Барселоне» (2:3), у которой уже тогда намечался спад. А всего жёлто-чёрные выиграли 7 из 15 матчей Бундеслиги. Предлагаем заключить пари на лобовую победу «Байера». Сокращение отставания от «Баварии» воодушевляет!

Дортмундцы нестабильны. Непохоже, что им хватит волевых качеств, чтобы остановить набравшего ход действующего чемпиона Германии. Подопечные Нури Шахина располагаются на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Их потолком видится третье место. И то – для получения бронзы и путёвки в Лигу чемпионов нужно прибавлять.

Ставка: победа «Байера» за 2.55.