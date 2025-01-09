«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Унаи Эмери познал дзен

Бирмингемцам сейчас не до Кубка Англии. У лондонцев все шансы пройти дальше.

10 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм» 10 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет примерно 23%.

В то же время аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм» (10.01.2025)

Получив путёвку в Лигу чемпионов, «Астон Вилла» перестала радовать сенсациями в АПЛ. Она исправно набирает очки с клубами из нижней части турнирной таблицы, но частенько проигрывает лидерам. А как здорово было видеть бирмингемцев в топ-4 в прошлом сезоне.

Теперь Унаи Эмери бросает почти все силы на самый престижный международный клубный турнир. Его подопечные победили «Баварию» (1:0), «Болонью» (2:0) и «Лейпциг» (3:2). Расположились в зоне выхода сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов (на пятой строчке). Ну круто же!

К побочным турнирам у экс-тренера московского «Спартака» и прошлом сезоне интерес был минимальный. В этом, похоже, ничего не изменилось. Зачастую состав близок к основному, но настрой не тот. Ещё в октябре бирмингемцы вылетели из Кубка лиги Англии на стадии 1/8 финала, уступив дома «Кристал Пэлас» (1:2).

«Вест Хэм», между прочим, в турнирной таблице чемпионата Англии располагается на одну строчку выше «Кристал Пэлас». Недавние события «молотобойцев» должны встряхнуть и мотивировать. О чём речь?

После поражений от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (1:4) «Вест Хэм» расстался с Хуленом Лопетеги. Во-первых, команду должна воодушевить смена тренера. Во-вторых, необходимо исправиться за два подряд фиаско. Отличный стимул.

Предлагаем взять Х2. Вариант для ставки не самый очевидный. В АПЛ дома «Астон Вилла» проиграла только 1 из 11 матчей в родных стенах. Однако одно дело — настрой на игры в первенстве и Лиге чемпионов, и совсем другое — на Кубок Англии и Кубок лиги. Чтобы преуспевать сразу в нескольких турнирах, ресурсов «львам» не хватает.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.12.