«Лацио» — «Комо». Сеск Фабрегас не у дел

Римляне потратили много эмоций в дерби, но разница в классе скажется.

10 января в матче 19-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Комо». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Париде Тремолада.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Комо» 10 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.90 — в районе 20%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Комо» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Комо» (10.01.2025)

Римское дерби подарило болельщикам яркое интересное зрелище, но у «Лацио» осталось горькое послевкусие. Во-первых, «Рома» выиграла со счётом 2:0. Во-вторых, встречу с «Комо» пропустит один из лидеров «орлов» — Валентин Кастельянос. Он был удалён на 90+5-й минуте.

Весь второй тайм «Лацио» доминировал. Имел достаточно шансов сравнять счёт, однако соперник терпел и не облегчал задачу, плюс подвело завершение. В принципе, к Марко Барони нет претензий. Тренера есть за что похвалить. Его подопечные лидируют в Лиге Европы, занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А и победили «Наполи» (3:1) в Кубке Италии. Впечатляет, не правда ли?

Команда из Рима показывает всё более зрелый футбол, становится лучше глубина состава. Наблюдается индивидуальный рост целого ряда футболистов «Лацио». Правда, в их число не входит Самуэль Жиго. Бывший защитник московского «Спартака» практически не получает игровой практики. Проигрывает конкуренцию.



У «Комо» задачи приземлённее. Здесь не до борьбы за попадание в еврокубки. Избежать бы вылета в Серию В. Пока что эта задача выглядит посильной для легендарного Сеска Фабрегаса. Его подопечные занимают 16-ю строчку в турнирной таблице.

Борьба за выживание — почётный мотиватор. В предыдущих пяти встречах клуб из одноимённого города уступил только «Интеру» (0:2). Фабрегаса поражение разозлило. Он заявил, что нуждается в футболистах с характером. Далее последовала уверенная победа над «Лечче» (2:0).

Далеко на одной только мотивации не уедешь. Ресурсов у «Комо» гораздо меньше, чем у «Лацио». В первом круге, например, подопечные Фабрегаса уступили «орлам» разгромно — 1:5. И это на своём поле. А теперь дело будет в Риме.

Вряд ли в этот раз римляне победят столь же уверенно. После дерби нужно восстановить запасы энергии и эмоций. Наверняка в их игре проявится усталость. Однако на классе «орлы» должны выиграть. Разница в исполнительском мастерстве велика.

Ставка: победа «Лацио» за 1.82.