Экспресс с коэффициентом 10.26: ещё одна сенсация в Кубке Англии

Унаи Эмери вылетит, «Байер» победит в Дортмунде, а «Лацио» не пропустит вперёд себя «Ювентус».

Первая декада января подошла к концу, футбола становится всё больше. Авторы «Чемпионата» собрали для вас экспресс на встречи, которые будут сыграны в пятницу, 10 января.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер»

«Бавария» начала терять очки, а у «Байера» одна за другой пошли уверенные победы: выиграны пять предыдущих встреч Бундеслиги. В минувшем туре «фармацевты» разгромили колючий «Фрайбург» (5:1). Это не значит, что «Байер» легко обыграет дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне соперники встречались дважды, обе игры завершились со счётом 1:1. В текущем розыгрыше Бундеслиги жёлто-чёрные ещё ни разу не уступали в Дортмунде. Дома они выступают лучше всех в лиге. Опасно.

Впрочем, дома дортмундцы всё же уязвимы. В предыдущем туре Лиги чемпионов они уступили в родных стенах «Барселоне» (2:3), у которой уже тогда намечался спад. А всего жёлто-чёрные выиграли 7 из 15 матчей Бундеслиги. Предлагаем заключить пари на лобовую победу «Байера». Сокращение отставания от «Баварии» воодушевляет!

Дортмундцы нестабильны. Непохоже, что им хватит волевых качеств, чтобы остановить набравшего ход действующего чемпиона Германии. Подопечные Нури Шахина располагаются на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Их потолком видится третье место. И то – для получения бронзы и путёвки в Лигу чемпионов нужно прибавлять.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм»

Унаи Эмери бросает почти все силы на Лигу чемпионов — там бирмингемцы пятые. К побочным турнирам у экс-тренера московского «Спартака» и прошлом сезоне интерес был минимальный. В этом, похоже, ничего не изменилось. Ещё в октябре бирмингемцы вылетели из Кубка лиги Англии на стадии 1/8 финала, уступив дома «Кристал Пэлас» (1:2).

«Вест Хэм», между прочим, в турнирной таблице чемпионата Англии располагается на одну строчку выше «Кристал Пэлас». Недавние события «молотобойцев» должны встряхнуть и мотивировать. О чём речь? После поражений от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (1:4) «Вест Хэм» расстался с Хуленом Лопетеги. Во-первых, команду должна воодушевить смена тренера. Во-вторых, необходимо исправиться за два подряд фиаско. Отличный стимул.

Предлагаем взять Х2. Вариант для ставки не самый очевидный. В АПЛ дома «Астон Вилла» проиграла только 1 из 11 матчей в родных стенах. Однако одно дело — настрой на игры в первенстве и Лиге чемпионов, и совсем другое — на Кубок Англии и Кубок лиги. Чтобы преуспевать сразу в нескольких турнирах, ресурсов «львам» не хватает.

Прогноз на матч «Лацио» — «Комо»

Марко Барони есть за что похвалить. Его подопечные лидируют в Лиге Европы, занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А и победили «Наполи» (3:1) в Кубке Италии. Команда из Рима показывает всё более зрелый футбол, становится лучше глубина состава. У «Комо» задачи приземлённее — избежать вылета в Серию В. Пока что эта задача выглядит посильной для Сеска Фабрегаса. Его подопечные занимают 16-ю строчку в турнирной таблице.

Борьба за выживание — почётный мотиватор. В предыдущих пяти встречах клуб из одноимённого города уступил только «Интеру» (0:2). Фабрегаса поражение разозлило. Он заявил, что нуждается в футболистах с характером. Далее последовала уверенная победа над «Лечче» (2:0).

Далеко на одной только мотивации не уедешь. Ресурсов у «Комо» гораздо меньше, чем у «Лацио». В первом круге, например, подопечные Фабрегаса уступили «орлам» разгромно — 1:5. И это на своём поле. А теперь дело будет в Риме. Вряд ли в этот раз римляне победят столь же уверенно. После дерби нужно восстановить запасы энергии и эмоций. Наверняка в их игре проявится усталость. Однако на классе «орлы» должны выиграть. Разница в исполнительском мастерстве велика.

Экспресс на футбол 10 января

Ставка 1: победа «Байера» за 2.58.

Ставка 2: «Вест Хэм» не проиграет за 2.15.

Ставка 3: победа «Лацио» за 1.84.

Общий коэффициент = 2.58 х 2.15 х 1.84 = 10.26.