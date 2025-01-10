«Торино» — «Ювентус». Пожалуйста, прекратите

11 ничьих — это перебор. В дерби Тьяго Мотте нужно брать три очка.

11 января в матче 19-го тура итальянской Серии А «Торино» примет «Ювентус». Туринское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Микаэль Фаббри.

Коэффициенты на матч Серии А «Торино» — «Ювентус» 11 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 5.10 — 19%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 29%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Торино» — «Ювентус» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус» (11.01.2025)

«Торино» проводит один из худших сезонов за последние несколько лет: середина турнирной таблицы Серии А, но это только пока. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Кальяри» составляет всего четыре очка. Борьба за выживание выглядит вполне реальной перспективой.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице. А мог бы лидировать с отрывом. До сих пор команда Тьяго Мотты идёт без поражений в чемпионате Италии, но ничьих какое-то запредельное количество — целых 11 штук. Немыслимо!

На последнем отрезке с результатами совсем уныло. Чёрно-белые не выиграли пять из шести предыдущих матчей Серии А, а ещё обидно уступили в полуфинале Суперкубка Италии «Милану» (1:2). Может, хватит валять дурака?

Бессовестно перечёркивают старания сокомандников защитники. До чего же простые и глупые мячи пропускает «старая синьора». Если Тьяго Мотта не сможет найти лекарство от этой болезни в самое ближайшее время, в клубе могут задуматься об отставке. Болельщики от ничьих уже устали.

Несмотря на хворь «Юве», в туринском дерби интрига слабо просматривается. В первом круге «быки» на выезде потерпели поражение со счётом 0:2. Нанесли всего лишь пять ударов, только один из них пришёлся в створ. Вряд ли в этот раз содержание игры и результат окажутся другими.

Экс-тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, похоже, не подходит «Торино». «Гранатовые» победили всего-навсего в 2 из 14 предыдущих матчей в Серии А и четыре раза сыграли вничью. Практически все очки набрали с клубами из нижней части турнирной таблицы.

«Ювентус» банально сильнее. Регулярно забивает Душан Влахович, завоёвывает любовь болельщиков ставший одним из главных открытий сезона техничный Кенан Йылдыз. Надо побеждать. Хватит уже ничьих.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.