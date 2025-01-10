«Ливерпуль» — «Аккрингтон». К гадалке не ходи

11 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Аккрингтон». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 15:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Аккрингтон» 11 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.05, что равно приблизительно 92% вероятности. Победа «Аккрингтона» оценивается коэффициентом 31.0 — в районе 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 16.0, что составляет примерно 5%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Аккрингтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Аккрингтон» (11.01.2025)

«Ливерпуль» и «Аккрингтон» находятся на разных полюсах футбольного мира. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ и выиграли все шесть матчей в Лиге чемпионов. Клуб из Ланкашира тем временем борется за выживание в четвёртом по значимости дивизионе Англии. Ну какая тут может быть интрига?

Даже если игроки «Аккрингтона» отдадут все силы на футбольном поле, это не поможет избежать крупного поражения. Разница в исполнительском мастерстве и системном подходе просто громадная. Класс совершенно иной. Эта игра — прежде всего возможность насладиться моментом, почувствовать дыхание большого футбола.

Арне Слот наверняка даст шанс проявить себя молодёжи и редко получающим игровую практику футболистам. На результат это повлиять не должно. Академия мерсисайдского клуба поставляет солидный продукт, выбрать тут есть из кого.

За последние четыре года «Ливерпуль» выиграл два Кубка лиги и один Кубок Англии. Воспитанники постарались на славу. Особый вклад привнёс талантливый ирландский голкипер Кивин Келлехер. Он зарекомендовал себя в качестве очень надёжного сменщика Алисона Бекера. Даже подменял бразильца в АПЛ и Лиге чемпионов, пока тот был травмирован.

Самое трудное в таких играх — выбрать ставку с нестыдным коэффициентом. Разумеется, коэффициент на фаворита установлен ниже плинтуса. Так что доля риска тут в любом случае будет. По возможности дождитесь публикации стартового состава фаворита.

Ну а заранее стоит подумать разве что о пари на победу мерсисайдцев с форой (-3.5). После поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги Арне Слот заявил, что ненавидит проигрывать. Цель стоит понятная и гордая: выиграть все турниры. С выходом в следующий раунд Кубка Англии не должно возникнуть проблем.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-3.5) за 2.16.