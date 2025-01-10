«Боруссия» М — «Бавария». У мюнхенцев проблемы

11 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» 11 января

Букмекеры в считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет около 68% вероятности. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 7.00 — приблизительно 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет около 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» (11.01.2025)

Мёнхенгладбахскую «Боруссию» никак не назовёшь удобным соперником для «Баварии», хотя привычной для чёрно-бело-зелёных является ниша в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Мюнхенцы выиграли только две из семи последних очных встреч. По их меркам, совсем скромно.

Оба успеха датированы прошлым сезоном, который сложился для клуба из Мёнхенгладбаха неудачно. Он был на грани вылета во второй по силе дивизион страны. За доверие Херардо Сеоане отплатил болельщикам и руководству впечатляющим прогрессом.

Чёрно-бело-зелёные проиграли только один из девяти предыдущих матчей в чемпионате Германии. И то на выезде. Зато получилось отнять очки у железных претендентов на зону Лиги чемпионов — «Лейпцига» (0:0) и дортмундской «Боруссии» (1:1). Может быть, и мюнхенцам получится насолить?

«Бавария» исправилась за выездное поражение от «Майнца» (1:2), разгромив дома «Лейпциг» (5:1). Классно выступил Джамал Мусиала. Забил и отдал голевой пас. Немало пропустивший из-за травмы Гарри Кейн результативными действиями не отметился. А вот дальше наступает важный момент.

«Красные» возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, но «Байер» начал догонять. И, как назло, заболел Мусиала, пропустивший предыдущую тренировку. Вместе с основным генератором мюнхенских атак матч с мёнхенгладбахской «Боруссией» пропустит ведущий защитник «Баварии» Деотшанкюль Упамекано. Причина — перебор жёлтых карточек.

На фоне кадровых потерь уверенность в победе «Баварии» тает на глазах. Предлагаем заключить пари на тотал меньше 3.5 мяча. Только в одном из восьми последних матчей в Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» пропустила больше одного раза. Часто выручает Мориц Николас.

Мюнхенцы в Бундеслиге с запасом пропускают реже всех (в среднем 0,8 гола за встречу). Забивают много, но бо́льшая часть голов приходится на долю аутсайдеров. Примечательно, что Гарри Кейн ни разу не отличился в этом сезоне в матчах с клубами из топ-6 Бундеслиги. Без Мусиалы будет тяжело.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.