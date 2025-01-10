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Боруссия М — Бавария, прогноз на матч Бундеслиги 11 января 2025 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Боруссия» М — «Бавария». У мюнхенцев проблемы
Михаил Коробов
«Боруссия» М — «Бавария», прогноз на матч
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11 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» 11 января

Букмекеры в считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет около 68% вероятности. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 7.00 — приблизительно 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет около 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» (11.01.2025)

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мёнхенгладбахскую «Боруссию» никак не назовёшь удобным соперником для «Баварии», хотя привычной для чёрно-бело-зелёных является ниша в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Мюнхенцы выиграли только две из семи последних очных встреч. По их меркам, совсем скромно.

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Оба успеха датированы прошлым сезоном, который сложился для клуба из Мёнхенгладбаха неудачно. Он был на грани вылета во второй по силе дивизион страны. За доверие Херардо Сеоане отплатил болельщикам и руководству впечатляющим прогрессом.

Чёрно-бело-зелёные проиграли только один из девяти предыдущих матчей в чемпионате Германии. И то на выезде. Зато получилось отнять очки у железных претендентов на зону Лиги чемпионов — «Лейпцига» (0:0) и дортмундской «Боруссии» (1:1). Может быть, и мюнхенцам получится насолить?

«Бавария» исправилась за выездное поражение от «Майнца» (1:2), разгромив дома «Лейпциг» (5:1). Классно выступил Джамал Мусиала. Забил и отдал голевой пас. Немало пропустивший из-за травмы Гарри Кейн результативными действиями не отметился. А вот дальше наступает важный момент.

«Красные» возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, но «Байер» начал догонять. И, как назло, заболел Мусиала, пропустивший предыдущую тренировку. Вместе с основным генератором мюнхенских атак матч с мёнхенгладбахской «Боруссией» пропустит ведущий защитник «Баварии» Деотшанкюль Упамекано. Причина — перебор жёлтых карточек.

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На фоне кадровых потерь уверенность в победе «Баварии» тает на глазах. Предлагаем заключить пари на тотал меньше 3.5 мяча. Только в одном из восьми последних матчей в Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» пропустила больше одного раза. Часто выручает Мориц Николас.

Мюнхенцы в Бундеслиге с запасом пропускают реже всех (в среднем 0,8 гола за встречу). Забивают много, но бо́льшая часть голов приходится на долю аутсайдеров. Примечательно, что Гарри Кейн ни разу не отличился в этом сезоне в матчах с клубами из топ-6 Бундеслиги. Без Мусиалы будет тяжело.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

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