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Торино — Ювентус, прогноз и ставки на матч 11 января 2025, когда начало, какой канал покажет трансляцию в прямом эфире

Экспресс с коэффициентом 8.36: «Ювентус» и «Ливерпуль» дадут ответ
Михаил Коробов
Экспресс на футбол 11 января
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Подопечные Тьяго Мотты и Арне Слота победят, а вот «Баварию» ждёт разочарование.

А вот и выходные. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на матчи субботы, 11 января.

Прогноз на матч «Торино» — «Ювентус»

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице. А мог бы лидировать с отрывом. До сих пор команда Тьяго Мотты идёт без поражений в чемпионате Италии, но ничьих какое-то запредельное количество — целых 11 штук. На последнем отрезке с результатами совсем уныло. Чёрно-белые не выиграли пять из шести предыдущих матчей Серии А, а ещё обидно уступили в полуфинале Суперкубка Италии «Милану» (1:2).

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Несмотря на хворь «Юве», в туринском дерби интрига слабо просматривается. В первом круге «быки» на выезде потерпели поражение со счётом 0:2. Нанесли всего лишь пять ударов, только один из них пришёлся в створ. Вряд ли в этот раз содержание игры и результат окажутся другими.

Экс-тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, похоже, не подходит «Торино». «Гранатовые» победили всего-навсего в 2 из 14 предыдущих матчей в Серии А и четыре раза сыграли вничью. Практически все очки набрали с клубами из нижней части турнирной таблицы. Не видим смысла искать интригу там, где её немного. На победу «Ювентуса» дают почти «двойку» — грех отказываться.

Прогноз на матч «Боруссия» М — «Бавария»

Германия — Бундеслига . 16-й тур
11 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мюнхенцы выиграли только две из семи последних очных встреч. По их меркам, совсем скромно. Оба успеха датированы прошлым сезоном, который сложился для клуба из Мёнхенгладбаха неудачно. Теперь всё изменилось. Чёрно-бело-зелёные уступили только в одном из девяти предыдущих матчей в чемпионате Германии. И то на выезде. Зато получилось отнять очки у железных претендентов на зону Лиги чемпионов — «Лейпцига» (0:0) и дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, но в последнее время замедлилась. Плюс выпал Джамал Мусиала — ключевой исполнитель. На фоне кадровых потерь уверенность в победе «Баварии» тает на глазах. Предлагаем заключить пари на тотал меньше 3.5 мяча. Только в одной из восьми последних игр в Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» пропустила больше одного раза. Часто выручает Мориц Николас.

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Мюнхенцы в Бундеслиге с запасом пропускают реже всех (в среднем 0,8 гола за встречу). Забивают много, но бо́льшая часть голов приходится на долю аутсайдеров. Примечательно, что Гарри Кейн ни разу не отличился в этом сезоне в матчах с клубами из топ-6 Бундеслиги.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Аккрингтон»

Кубок Англии . 3-й раунд
11 января 2025, суббота. 15:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» и «Аккрингтон» находятся на разных полюсах футбольного мира. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ и выиграли все шесть матчей в Лиге чемпионов. Клуб из Ланкашира тем временем борется за выживание в четвёртом по значимости дивизионе Англии. Ну какая тут может быть интрига?

Даже если игроки «Аккрингтона» отдадут все силы на футбольном поле, это не поможет избежать крупного поражения. Разница в исполнительском мастерстве и системном подходе просто громадная. Класс совершенно иной. Эта игра — прежде всего возможность насладиться моментом, почувствовать дыхание большого футбола. Даже второй состав «Ливерпуля» заметно сильнее.

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Возьмём победу мерсисайдцев с форой (-3.5). После поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги Арне Слот заявил, что ненавидит проигрывать. Цель стоит понятная и гордая: выиграть все турниры. С выходом в следующий раунд Кубка Англии не должно возникнуть проблем.

Экспресс на футбол 11 января

Ставка 1: победа «Ювентуса» за 1.92.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 гола в матче «Боруссия М» — «Бавария» за 1.98.

Ставка 3: победа «Ливерпуля» с форой (-3.5) за 2.20.

Общий коэффициент = 1.92 х 1.98 х 2.20 = 8.36.

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