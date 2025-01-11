«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Раньше было лучше

Градус соперничества уже не тот. Из-за манкунианцев от него остались только воспоминания.

12 января состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 12 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 53% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (12.01.2025)

От душетрепещущего соперничества в эпоху легендарных сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера осталась только красивая вывеска. «Арсенал» переродился и марку держит, а вот «Манчестер Юнайтед» чемпионские амбиции окончательно растерял. Больше того — даже не понимает, где их нужно искать.

Манкунианцы расположились на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. После трёх поражений в первенстве подряд с общим счётом 0:7 сыграли вничью с лидирующим «Ливерпулем» (2:2). Выступили отлично, даже чуть не вырвали победу в концовке. Могут же, когда захотят.

Стабильности и желания у «красных дьяволов» после назначения Рубена Аморима не прибавилось. В первом круге АПЛ они проиграли «Арсеналу» в одну калитку. Не по счёту, а по качеству — 0:2. «Канониры» закошмарили соперника угловыми. Создали пять голевых моментов со стандартов. Два из них ознаменовались взятием ворот.

В последних двух матчах «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и уступил «Ньюкаслу» (0:2). Подопечные Микеля Артеты в привычной манере доминировали, но подкачала реализация моментов. И надо отдать должное соперникам, сумевшим сдержать натиск. В отличие от них, «МЮ» слаженной обороной не обладает.

Лондонцы выиграли все четыре предыдущие официальные очные встречи. Предлагаем взять П1 и в этот раз. Последний отрезок не задался, но на дистанции «Арсенал» держится достойно — 18 побед против восьми ничьих и четырёх поражений во всех турнирах. Важно отметить: бо́льшая часть очков потеряна в гостях.

Манкунианцы победили только дважды в чемпионате Англии на выезде, а также четыре раза сыграли вничью. Взять реванш на «Эмирейтс» вряд ли получится. Ничья с «Ливерпулем» — слабый довод в пользу «красных дьяволов».

В 16-м туре АПЛ они, например, выиграли у «Манчестер Сити» (2:1), а затем потерпели четыре поражения подряд. Разовые вспышки — это интересно, но за ними ничего не стоит. По крайней мере пока. Вот и вся арифметика.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.80.