«Удинезе» — «Аталанта». Есть дела поважнее Суперкубка Италии

Год новый, а футбольный сезон — всё тот же. Горячий, непредсказуемый и интригующий. Недавно разыграли Суперкубок Италии в Саудовской Аравии, и теперь топы возвращаются на внутреннюю арену. В субботу, 11 января, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине состоится встреча 20-го тура итальянской Серии А «Удинезе» — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Удинезе» — «Аталанта» 11 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.30 (около 18%). Ничья вероятнее, но коэффициент тоже достаточно высокий — 4.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Удине. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1, хотя минимальное преимущество гостей близко.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» (11.01.2025)

«Аталанта» — не робот! Команда из Бергамо на стыке годов попрощалась со своей внушительной серией игр. 28 декабря 2024 года потеряла очки в матче Серии А с «Лацио» (1:1), а 2 января 2025 года уступила «Интеру» (0:2) в игре полуфинала Суперкубка Италии. Поражение стало первым за пять встреч в разных турнирах.

Впрочем, самое обидное здесь то, что в последнем случае подопечные Джан Пьеро Гасперини остались без забитого мяча. Впервые с октября! Это может вызывать опасения, ведь с созданием и реализацией моментов у них обычно проблем нет. Судите сами. В семи играх до этих двух неудач забили 22 мяча — по три в среднем.

С другой стороны, соперники попались действительно внушительные. У «Лацио» к тому моменту было четыре победы в пяти матчах, и он считался грозной силой. А «Интер» есть «Интер», при Симоне Индзаги он в редких случаях не носит звание фаворита. «Удинезе» же при всём уважении в этот ряд трудно поставить.

Да, команда из Удине стабильно бьётся за очки в каждой встрече и заслуживает звание крепкого середняка чемпионата Италии. Идёт не так уж далеко от еврокубковой зоны в турнирной таблице и потерпела всего одно поражение за пять последних туров. Однако с «Аталантой», которая до ничьей с «Лацио» не теряла очки на протяжении 11 туров, это не сравнится.

Бергамаски не имеют особых кадровых потерь. Кроме того, в матче Суперкубка Италии тренерский штаб выставил смешанный состав. Некоторые ведущие футболисты остались на скамейке, получили отдых. К предстоящему противостоянию в Удинезе должны быть готовы. Потому, выходит, у хозяев вменяемых шансов на что-то рассчитывать просто нет.

В качестве ставки заманчиво выглядит победа «Аталанты» через тотал меньше 5.5 мяча. В успехе гостей сомнений нет, но и ждать голевого парада не приходится. Бергамаски в последнее время подуспокоились, сбавили обороты. Но и удинцы на своём поле вряд ли будут многое позволять. Кроме того, более пяти голов на двоих за 10 очных встреч с 2019 года соперники забивали лишь раз. В этот раз гостям хватит и пары безответных мячей — 2:0.

Ставка: тотал меньше 5.5 мяча и «Аталанта» победит за 1.77.