«Милан» — «Кальяри». Трофей оживит «россонери»

Год новый, а футбольный сезон — всё тот же. Горячий, непредсказуемый и интригующий. Недавно разыграли Суперкубок Италии в Саудовской Аравии, и теперь топы возвращаются на внутреннюю арену. В субботу, 11 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 20-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Милан» — «Кальяри» 11 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 9.40, а ничью можно найти в линии с коэффициентом 5.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сан-Сиро». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Кальяри» (11.01.2025)

Приглашение Сержиу Консейсау на пост главного тренера уже можно записать руководству «Милана» в актив. Португальский специалист буквально за неделю взбодрил лидеров и настроил других футболистов клуба на матчи Суперкубка Италии в Саудовской Аравии. Да так, что те выиграли трофей!

В полуфинале «россонери», пусть и не без помощи везения, справились с «Ювентусом» (2:1) Тьяго Мотты, а в финале на характере сотворили камбэк с «Интером» (3:2) Симоне Индзаги. Во втором случае уступали со счётом 0:2 до 52-й минуты. А одним из героев стал Рафаэл Леау.

Теперь миланский коллектив возвращается домой, и самая трудная задача, пожалуй, будет заключаться в быстром восстановлении. Благо соперник более чем подходящий. «Кальяри» без Клаудио Раньери — глубокий аутсайдер чемпионата Италии, который борется за выживание. Пока шансы есть, но форма удручает.

За пять последних туров «Кальяри» набрал всего три очка из 15 возможных. Сделать это получилось благодаря победе над «Монцей» (2:1) в последнем туре. Только не спешите делать выводы. Соперник на 63-й минуте остался в меньшинстве, ресурсов на последний штурм не хватило. Счёт по игре вполне мог быть равным.

В остальном у «Кальяри» — сплошные поражения. При этом туговато с реализацией моментов. Даже на данном отрезке у подопечных Давиде Николы всего три забитых мяча, два из которых случились в последней встрече. На старте сезона всё тоже было не очень хорошо. А с таким оружием делать в Милане особо нечего.

Три последние встречи «Милана» и «Кальяри» на «Сан-Сиро» завершились с общим счётом 13:3. Гости, конечно, умудрились затолкать по одному мячу, но в каждом случае проигрывали с разницей минимум в три. Теперь тоже могут отличиться, с учётом накопившейся усталости хозяев. Однако разница в счёте снова может быть большой. Ждём что-то вроде 3:1.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5).