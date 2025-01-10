«Нант» — «Монако». Монегаски найдут замену Головину

Россиянин получил травму в матче за Суперкубок. Придётся обойтись без него.

10 января состоится матч 17-го тура чемпионата Франции, в котором «Нант» примет вице-чемпиона — «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Ля Божуар» в Нанте. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Главный судья — Марк Болланжье.

Коэффициенты на матч чемпионата Франции «Нант» — «Монако» 10 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 53% вероятности. Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Нант» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч Лиги 1 «Нант» — «Монако» (10.01.2025)

После двух поражений от «ПСЖ» (2:4 в первенстве и 0:1 — в игре за Суперкубок) «Монако» нужна эмоциональная разгрузка. Матч с «Нантом» — то, что надо. Соперник удобный. Монегаски выиграли 8 из 12 последних очных встреч в Лиге 1. Четыре другие ознаменовались ничьими.

Подопечные Ади Хюттера выступят в новом комплекте игровой формы, которая отдаёт дань богатой истории клуба. Нельзя ударить в грязь лицом. Отставание от идущего на втором месте в турнирной таблице Лиги 1 «Марселя» и так уже составляет три очка. Вице-чемпион, догоняй!

Сказать легко, сделать — труднее. Тем более в лазарет угодил выполняющий большие объёмы разноплановой работы Александр Головин. Несмотря на усилия россиянина, монегаски выиграли только три из девяти предыдущих встреч Лиги 1. Универсальный экс-полузащитник ЦСКА забил за этот период времени два мяча. Хотя прежде результативностью не баловал.

«Нант», наоборот, на последнем отрезке сезона прибавил. В четырёх предыдущих матчах Лиги 1 сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) и «Лиллем» (1:1), победил «Ренн» (0:1), а также на выезде уступил «Бресту» (1:4). Тому самому, что наводит шороху в Лиге чемпионов. «Канареек» подстёгивает борьба за выживание. Уже всё не так очевидно, не правда ли?

И всё же монегаски — фавориты. Опытный Ади Хюттер что-нибудь придумает. Ему не впервой обходиться без подспорья Головина. В прошлом сезоне россиянин немало пропустил из-за травм. Ресурсов у «Монако» гораздо больше, чем у «Нанта», рисунок игры привлекательнее. Плюсуем историю очных встреч и на выходе получаем отличные шансы на победу гостей.

Коэффициент на лобовую победу монегасков симпатичный — 1.82. Можно не усложнять и обойтись этим вариантом. А для любителей рисковать есть предложение посмелее — П2 + тотал больше 2.5 гола за 2.87. Видите ли, в пяти предыдущих очных встречах забивалось как минимум четыре мяча. Поразительная продуктивность.

Ставка: победа «Монако» за 1.82.