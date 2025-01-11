Роман Копылов — Крис Кёртис: россиянин откроет дверь в топ-15

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт первый турнир года UFC Fight Night 249. В одном из его боёв в среднем весе сразятся россиянин Роман Копылов и американец Крис Кёртис. Начало этого боя запланировано на 4:10 мск 12 января.

Букмекеры считают Копылова фаворитом, на победу россиянина дают коэффициент 1.33. Шансы американского бойца оценили котировкой 3.45. Ничья маловероятна, такой исход доступен за 61.00.

На полный бой дают коэффициент 1.58, досрочное завершение поединка идёт за 2.30. На то, что один из спортсменов нокаутирует другого, можно поставить с котировкой 2.65.

Путь к топ-15 открыт! Или нет?

Роман Копылов в скором времени может войти в топ-15 рейтинга среднего дивизиона UFC. Россиянин — заслуженный мастер спорта по рукопашному бою и бывший чемпион AMC Fight Nights. В UFC он довольно давно, но стабильность обретает только сейчас.

Старт Романа в организации не задался — два поражения, но затем Копылов адаптировался. И из последних шести боёв проиграл лишь один — Энтони Эрнандесу сабмишеном. В последнем своём поединке россиянин победил решением Сезара Алмейду. Примечательно, что тот смог достоять до конца поединка. Обычно те, кто пытается потягаться с Копыловым в стойке, заканчивают бой в нокауте.

В общем, карьера Романа постепенно развивается. И важным кирпичиком в её фундамент должна стать победа над Крисом Кёртисом. Этот боец в первую очередь известен как спарринг-партнёр Шона Стрикленда. Несмотря на свой уже солидный возраст, Крис попал в UFC только в 2021 году, но славы не снискал. Крепкий середняк, не более. В последних четырёх боях у него только одна победа. В апреле он решением проиграл Брендону Аллену.

Кёртис — опытный боец, достаточно крепкий орешек, но он не любит партер, и этим он удобен для Копылова. Его стиль похож на стиль Стрикленда — долгие месяцы совместных тренировок не могли не сказаться. Агрессия, работа рук и неплохой удар — ключевые качества Криса. Правда, нокаутирующей мочи не хватает. Да и в целом карьера Кёртиса клонится к закату. Тем не менее он остаётся опасен.

Фаворит боя однозначен — это Роман Копылов. Россиянин куда более разнообразен и универсален в стойке, да и последние два поединка наверняка заставили лагерь Романа сделать выводы.

В плане выносливости Копылов тоже должен дать фору сопернику. Но при этом вызывает сомнения успех россиянина нокаутом. За свою карьеру Кёртис лишь раз проигрывал так, и было это в далёком 2019 году. Так что стоит рассмотреть победу Романа Копылова по очкам. С очень неплохим коэффициентом 2.02.

Ставка: победа Копылова по очкам за 2.02.