«Витязь» — «Северсталь». Череповец ничего не отдаст

«Сталевары» выиграли в основное время 9 из 13 последних встреч. Соперники не дождутся подарков.

12 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Витязь» примет «Северсталь». Встреча пройдёт в Балашихе. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 12 января 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.04, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.40 (около 28% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Витязь» — «Северсталь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.46. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.

Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» Череповец (12.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК Витязь Московская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Для «Витязя» сезон складывается неудачно, а вот для «Северстали» — очень даже неплохо. «Богатыри» расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице Западной конференции. Череповчане занимают шестое место. Отрыв от идущего на восьмом месте «Торпедо» приличный, положение устойчивое.

«Витязь» выиграл лишь 3 из 13 предыдущих матчей, причём две победы одержал в серии буллитов. Голы даются со скрипом. Семь поражений состоялись в основное время. «Северсталь» за тот же промежуток времени уступила только четыре раза и все победы одержала по итогам 60 минут. В общем, разница в тонусе тут изрядная.

«Богатыри» показывают посредственную игру и достаточно пропускают (в среднем 2,8 шайбы за встречу) даже несмотря на старания Максима Дорожко. Нащупать баланс не удаётся, нижние звенья регулярно проигрывают микроматчи, зона плей-офф отдаляется.

А череповчане демонстрируют красивый зрелищный хоккей. Андрей Козырев постарался на славу. Не хватает разве что временами качественной защиты. Нападение справляется выше всяких похвал. Шикарный сезон проводят Данил Аймурзин и Кирилл Пилипенко. Оба входят в топ-3 снайперов лиги и топ-7 бомбардиров.

Пилипенко объяснил успешность проекта Козырева тем, что команда играет мозгами, а не телом. Звучит красиво и ёмко. Тренер достиг впечатляющих результатов, хотя ещё есть что улучшать. В предыдущей встрече с «Авангардом» череповчане к 23-й минуте вели 3:0. Не довели дело до победного конца из-за потери концентрации.

Несмотря на то что встреча в состоится в Балашихе, маловероятно, что «богатырям» удастся зацепиться за очки. Череповчане быстро учатся на своих ошибках. С аутсайдерами и середняками при Козыреве у них редко возникают проблемы. А нынешний «Витязь» — явный андердог.

Ставка: победа «Северстали» за 2.04.