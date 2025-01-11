«Реал» — «Барселона». Мбаппе и Винисиус возьмут реванш

Новый год уже наступил, однако подарки продолжают сыпаться. В воскресенье, 12 января, на нейтральном поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии состоится матч финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск, но такое не стоит пропускать. «Класико» обещает получиться очень интересным.

Что ждут букмекеры от матча за Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона» 12 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Барселоны» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 2.80. Вероятность находится в пределах 35-40%. На ничью же предлагают поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики убеждены, что «эль класико» в Саудовской Аравии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37 (более 70% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (6.90).

Анализ и прогноз на матч за Суперкубок Испании «Реал» Мадрид — «Барселона» (12.01.2025)

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Пожалуй, это тот самый случай, когда букмекеры правы на 100%. Среди соперников фаворита нет, а шанс на трофей у каждого примерно одинаковый. Мадридский «Реал», например, преодолел кризис и снова выглядит солидно. Уже давно вырулил на победную колею. Семь побед в восьми последних матчах в разных турнирах — не феноменально, но показательно.

Килиан Мбаппе, похоже, наконец-то одумался и начал играть не только на себя, но и на команду. Всё чаще приносит пользу, даже когда результативными действиями не отмечается. Винисиуса же переход французской звезды не испугал, он по-прежнему является железным игроком обоймы. На двоих за 17 матчей в Ла Лиге футболисты набрали 25 очков по системе «гол+пас».

«Барселона», в свою очередь, с умом использовала новогоднюю паузу. После неудачного, если не сказать удручающего, отрезка с поражениями от аутсайдеров и потерей позиций команда вернулась к победам. Сначала размялась с «Барбастро» в Кубке Испании (4:0), а затем прошла ну очень неуступчивый «Атлетик» Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании (2:0).

Вынесем за скобки ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором, пусть с этим разбираются эксперты и пресса. Тем более что движущая сила всё равно другая. Ханс-Дитер Флик может рассчитывать на Роберта Левандовского, Ламина Ямаля и Рафинью, которые на троих соображают удивительную статистику. По крайней мере в чемпионате Испании.

Левандовски возглавляет гонку бомбардиров с 16 голами, а Рафинья – на втором месте. Ямаль же возглавляет список лучших ассистентов, в то время как Рафинья на втором месте и здесь. Круто? Круто! А если вспомнить и прошлую очную встречу с «Реалом», когда футболисты «Барселоны» забили четыре безответных мяча, то и в этот раз гол-другой от них ожидать можно.

Вот только теперь «Реал» выглядит так, что готов взять реванш. Мадридский клуб на ходу, мадридский клуб в хорошем состоянии и не обременён неприятной шумихой. Он вполне может как минимум не проиграть в основное время, хотя и пропустит. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу мадридцев в финале Суперкубка Испании ожидается.

Ставка: обе забьют и «Реал» не проиграет за 2.10.